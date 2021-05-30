Atık toplama aracı seyir halindeyken alev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atık toplama aracı seyir halindeyken alev aldı

Atık toplama aracı seyir halindeyken alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde atık toplama kamyonetinin kasa kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde atık toplama kamyonetinin kasa kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 AAJ 717 plakalı atık karton toplama kamyonetinin kasa kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyonete kısa sürede müdahale etti.

Yangında kamyonetin kasa kısmında maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. - MALATYA

Atık toplama aracı seyir halindeyken alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry İlker Kaleli Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atık toplama aracı seyir halindeyken alev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 17:24:54. #1.11#

title