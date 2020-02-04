: Atık tesisi üzerinde kayak keyfi

04.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:06

Danimarka'da atık enerji tesisi üzerine kurulan yapay kayak pisti büyük ilgi görüyor.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan dünyanın en verimli atık tesisinde atıkların yüzde 99,5'i enerjiye dönüştürülüyor. Kayak pisti olarak inşa edilen çöp işleme merkezinin binası ise dünyanın en eğlenceli geri dönüşüm tesisi olarak hizmet veriyor. Atık enerji tesisinin aynı zamanda kayak pisti olarak hizmet vermesi, büyük ilgi görüyor.

Tesiste her gün bin ton ağırlığında çöp geri dönüştürülüyor ve 50 bin eve enerji sağlanıyor. Tesisin, dünyada kayak yapılabilecek tek atık tesisi olduğunu söyleyen İletişim Başkanı Cecillie Nielsen, "Burası çok eşsiz bir yer. Aslında dünyada atık tesisinin üzerinde kayak yapabileceğiniz tek yer. Her gün 450 kamyon atık geliyor. Burada yakılıyor ve Kopenhag vatandaşlarına elektrik ve ısıtma olarak geri dönüyor. Buraya gelip üzerinde kayak yapabilirsiniz" dedi.

Kayak Kulübü Başkanı Sten Skjoldborg, "Bu binanın tepesinde kayak yapmak inanılmaz. Gerçekten seviyorum" dedi.

Copenhill adlı atık işleme merkezinin kayak pistinin maliyeti ise 490 sterlin. Tesis, 2025 yılına kadar dünyanın ilk karbon nötr şehri olma kimliğiyle 4 Ekim 2019'da açılmıştı. Dünyanın en yeşil şehirlerinden Kopenhag, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon salınımı noktasında çaba gösteren şehirler arasında yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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