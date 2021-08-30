Atık taşıma aracından litrelerce kaçak akaryakıt çıktı
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Atık taşıma aracından litrelerce kaçak akaryakıt çıktı

Atık taşıma aracından litrelerce kaçak akaryakıt çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de durumundan şüphelenilerek durdurulan atık taşıma aracından binlerce litre kaçak akaryakıt çıktı.

Denizli'de durumundan şüphelenilerek durdurulan atık taşıma aracından binlerce litre kaçak akaryakıt çıktı.

Denizli'de uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan atık taşıma aracında polis ekipleri arama yaptı. Herhangi resmi taşıma evrakı bulunmayan araçta yapılana arama sırasında 7 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. - DENİZLİ

Atık taşıma aracından litrelerce kaçak akaryakıt çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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