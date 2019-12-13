Atık sularını dereye boşaltan OSB'ye 361 bin lira ceza

13.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:12

Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine uzanan Gerede Çayı'ndaki kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB), para cezası uygulandığı bildirildi.

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda basında yer alan Gerede ilçesindeki balık ölümleri ile ilgili haberlere istinaden 22 Kasım'da bölgede denetim yapıldığı belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda Gerede Deri OSB'ye, atık suyu by-pass yaparak Ulusu Deresi'ne boşaltmasından dolayı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 361 bin 18 lira idari ceza uygulandığı duyuruldu.

Ayrıca, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ulusu Deresi'nden numunelerin alındığına da değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede bulunan ve Ulusu Deresi'ne atık su deşarjı yapan işletmelerin atık su arıtma tesislerinin deşarj noktalarından atık su numuneleri alınmış olup analiz sonuçlarına göre sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 26 Kasım tarihinde bölgede yapılan denetimde ölü balıklara rastlanılmamıştır. Ankara içme suyu projesi kapsamında yaklaşık 20 gündür Ulusu Deresi'nden su alımının yapıldığı, Dere'nin suyunun yüzde 10'nun cansuyu olarak derede bırakıldığı, DSİ yetkililerince belirtilmiştir. Bu deredeki suyun azalmasının da söz konusu ulusu deresindeki ekolojik dengenin etkilenmesine neden olduğu değerlendirilmektedir."

Kaynak: AA