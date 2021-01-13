Atık sular arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak
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Atık sular arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak

13.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:13
Atık sular arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak

Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksuların, dezenfekte edilerek Tarımsal Sulamada kullanılması amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi Atıksu Arıtma Birliği tarafından başlatılan projede sona gelindiği bildirildi.

Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksuların, dezenfekte edilerek Tarımsal Sulamada kullanılması amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi Atıksu Arıtma Birliği tarafından başlatılan projede sona gelindiği bildirildi.

2017 yılında başlanılan proje kapsamında Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi deşarj sularının dezenfekte edilerek Karaaslan Köyü, Nuribey, Salar, Sülümenli, Işıklar Beldeleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesinin arazilerinin de bulunduğu 10 bin dekar tarım arazilerinin pompajlı olarak sulaması yapılacak.

Projeyi yakından takip eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sınırlı su kaynakları ve artan su talepleri karşısında atıksuların geri kazanılması ve yeniden kullanılması büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Atıksuların arıtıldıktan sonra tarımsal sulamada kullanılmasının (Reuse) bir geri kazanım projesi olarak ülkede ve yakın coğrafyada ilk kez Afyonkarahisar'da uygulanacak pilot proje olması ve çalışmanın ulusal düzeyde yaygınlaştırılması için stratejik önem taşıdığını belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Projenin yapım maliyeti 50 milyon lira olup, 2021 yılında tamamlanarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği standartlarında arıtımı gerçekleştirilmektedir."

Proje kapsamında yaklaşık 40 kilometre muhtelif çaplarda sulama şebekesinin inşaatı tamamlanırken, 2021 yılında dezenfeksiyon ünitesi ve sulama sisteminin enerji ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerji Santrali yapılması için gerekli çalışmalar ise başladı.

Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve DSİ 18. Bölge Müdür Yardımcısı Erkan başkanlığında toplanan proje ekibi sahada incelemelerde bulundu.

Atıksu Arıtma Birlik Müdürü Övgü Coşkun geri kazanım projesi ve tesiste yapılacak ilave üniteler hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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