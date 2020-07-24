Atık su havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde atık su havuzuna düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
24.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:50
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde atık su havuzuna düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karova Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki zeytinyağı firmasının atık su havuzunda mahsur kalan sokak köpeğini fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ekipler halat yardımıyla atık su havuzundaki köpeği kurtardı. Yıkanarak temizlenen köpek tekrar doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşlar, köpeği kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.
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Kaynak: DHA