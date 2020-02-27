Atık su hatlarında temizlik sürüyor
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Atık su hatlarında temizlik sürüyor

HATSU, altyapı hatlarında oluşan tıkanıklıkların giderilmesi adına temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

27.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:41
Atık su hatlarında temizlik sürüyor

Altyapı hatlarına yönelik temizlik çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, muhtelif noktalardaki atıksu hatlarında yapılan temizlik çalışmaları sırasında çıkarılan ıslak mendil, kozmetik paketleri, naylon poşet ve çocuk bezi gibi atıklar çıkarıldı.

Yapılan çalışmalar ile kötü kokuların önlendiğini ve temiz çevrenin sağlandığının altını çizen İdare, atık su hatlarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların atıkları atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: Bültenler

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