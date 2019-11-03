Atık su çalışmalarında bozulan yollar asfaltlanıyor

03.11.2019 14:56

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Uzunoluk mahallesinde atık su çalışmaları esnasında bozulan yolları asfaltlama ve yol bakım-onarım çalışmaları yapıyor.



Korkuteli ilçe merkezi Uzunoluk mahallesinde geçtiğimiz yıllarda atık su çalışmaları esnasında bozulan yollara Büyükşehir Belediyesi olarak asfaltlama ve bakım çalışmalarını yapılıyor. Yapılan asfalt çalışması sonucunda yollar pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu. Uzunoluk mahalle sakinleri yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Altyapı çalışmalarının tamamlandığına dikkat çeken vatandaşlar, "Yolumuz altyapı çalışmaları sonrası tahrip olmuştu. Toz ve toprak bu aylarda insanları çok rahatsız ediyordu. Büyükşehir Belediyemiz mahallemizin içini mis gibi yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.



CHP Korkuteli İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır da, asfalt çalışmasını yerinde inceledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA