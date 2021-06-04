Atık su borusuna düşen 2 yavru tavşan kurtarıldı

OSMANİYE'de atık su borusuna düşen 2 yavru tavşan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

OSMANİYE'de atık su borusuna düşen 2 yavru tavşan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Rızaiye Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde oturan Abdurrahman Yolcu'nun çocuklarının evlerinin damında beslediği 2 tavşan yavrusu kayboldu. Ailenin yaptığı aramada, tavşanların damdaki yağmur suyu tahliye borusuna düşüp atık su borusunda mahsur kaldığını fark etti. Ailenin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, gider borularını söküp yavru tavşanları kurtararak aileye teslim etti. Tavşanlara kavuşan çocuklar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül