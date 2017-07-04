Atık Su Arıtma Tesisi ile Daha Temiz Bir Kırıkkale

Kırıkkale Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete alınan Atık Su Arıtma tesisi, hizmete girdiği yıldan bugüne şehir halkının sağlığı adına ve çevre kirliliğine karşı çalışmalarına devam ediyor.



Sorunsuz bir şekilde ekolojik dengeyi sağlamak adına işlev gösteren Atık Su Arıtma Tesisinin çalışmaları Kırıkkale Belediyesi personeli olan çevre mühendisleri tarafından tesisin etrafında ölçüm ve testler yapılarak kayıt altına alınıyor. Kontrollü bir şekilde çalışan Atık Su Arıtma Tesisi şehrin atık sularını arıtarak, zararsız hale getiriyor ve arıttığı suları Kızılırmak nehrine tahliye ediyor. Çevre kirliliği ve vatandaşların sağlığını etkileyecek tüm önlemler ise bu rutin çalışmalar sırasında alınıyor.



Ayrıca Atık Su Arıtma Tesisinde kötü kokuyu gidermeye yönelik de önlemlerde alınmış durumda. Kum tutucu ünitesinde bulunan kötü hava fanları yardımıyla çekilen kötü koku, koku giderici ünitesine alınıyor. Kötü hava koku giderici ünitesinde bulunan gaz arıtma sistemlerinde kimyasal ve su yardımıyla yıkanan kötü hava, koku giderici ünitesi haznelerine alınıyor. Bu sayede çevreye kötü koku yayılması imkansız hale geliyor.



"Bölgesinde nehri koruyan tek tesis"



Arıtma tesisi 12 Ekim 2014 tarihinde Kırıkkale ili bölgesinde yapıldı ve işletilmekte olan tek evsel atık su arıtma tesisi. Kızılırmak Nehri'ni bu bölgede koruyan tek tesis. Tesis, Kırıkkale ve Kızılırmak Nehri'nin sağlığı için her gün ve her saat çalışmakta ve kontrol altında tutulmaktadır. Kırıkkale Belediyesinden alınan bilgilere göre, ileri tekniklerle biyolojik arıtma olarak tasarlanan ve sonradan tesise koku giderimi ünitesi eklenen tesisin sadece son 1 haftalık verilerine bakıldığında ise yüzde 90'lık arıtma verimin altına hiç düşmediği görülüyor. - KIRIKKALE