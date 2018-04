Atık Pil Toplama Yarışması İçin Son Gün 30 Nisan

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin (TAP) düzenlediği ve 30 Nisan'da sona erecek "Okullarda Atık Pil Yarışması"nda dereceye giren Gaziantep okullarına çeşitli hediyeler verilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te geçen yıl 5 bin 200 kilogram toplanan atık pil miktarının bu sene 6 bin kilogramı geçmesi bekleniyor.

Birinciliği alan okul printer kazanırken, ikinci okul spor seti ve üçüncü okul ise satranç setiyle ödüllendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar, her yıl toplanan pillerin önemli bir miktarının okullardan geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geleceğin Türkiye'sinde atık pil kavramını yerleştirmek için çocuklarımıza, dolayısıyla okullarımıza büyük görevler düşüyor. Her yıl olduğu gibi 2017-18 okul dönemi için de Türkiye çapında tüm okullarda atık pil toplama kampanyasını 1 Ekim 2017 tarihinde başlattık, 30 Nisan 2018'de sonlandırıyoruz.Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir sayısı ve dolayısıyla, okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan ödüllendiriliyor."