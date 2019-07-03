Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı

Balıkesir genelinde TAP Derneği tarafından düzenlenen atık pil toplama kampanyasında Dursunbey 3. grup içinde Üçüeylül İlkokulunda toplanan 401 kilo pille birinci sırada yer aldı.

2018 Ekim ayında başlatılan atık pil toplama yarışmasına Dursunbey Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda destek verdi. İlçe genelinde toplanan atık piller geçici atık pil depolarında muhafaza edilerek daha sonra TAB'ın İstanbul'da bulunan merkezine gönderildi. Geçtiğimiz Nisan ayında sona eren yarışmanın ardından dereceye giren okullar da belli oldu.Bu proje kapsamında Dursunbey'de en fazla pil toplayan okul 401 kg atık pil ile Üçeylül İlkokuluoldu. İkinci sırada Sadullah Özer İlkokulu, Üçüncü sırada ise 125 yıl İMKB YBO okulu yer aldı.

Balıkesir il genelinde 3. grupta yer alan Dursunbey, Okullararası atık pil toplama yarışmasında Üçeylül İlkokulunun topladığı 401 kilogram pille birinci sırada yer aldı. Dursunbey'i bu grupta 32 kg pille Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu takip ederken, diğer ilçeler ise sıralamaya giremedi. Yarışmanın lideri Üçeylül İlkokuluna TAP derneği tarafından Masa Tenisi masası hediye edildi.

Dursunbey Belediyesi Çevre Koruma ve kontrol müdürü Mehmet Bozkır yaptığı açıklamda;"Evimizde ürettiğimiz bütün atıkların ayrı ayrı sınıflandırmaya tabii tutularak bertaraf edilmesi gerekiyor. Bunları evimizin ve işyerimizin dışına atmakla atıklardan kurtulamıyoruz. Bu atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Yeniden kullanıma kazandırılıyor. Dünyada nüfus oranı hızla artıyor. Eskiden pilli araç çok fazla yoktu. Ancak son günlerde baktığımızda her şeyde pil kullanılıyor. Dolayısıyla bunların ayrı bir şekilde toplanmasında büyük yarar var. Bilimsel olarak yaptığı tahribatlar da ortadadır. Damlaya damlaya zarar gölleri oluşuyor. Damlaya damlaya çevreyi kirleterek zedeliyoruz. Yapacağımız tek şey atıkları ayrı yerde toplamak. Ömrü bitmiş pilleri atık pil kutularına atalım.Metaller toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabilir. En başta toprak kullanılmaz hale gelir ve metallerin oluşturduğu su kirliliği sudaki ekosistemi alt üst eder. Etkilenen sadece su ekosistemi değil, aslında tüm ekosistemdir.Zaman içerisinde bu etkiler insanlar üzerinde de görülür. Atık pillerin sebep olduğu hastalıklar başında, nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları gelir. Pillerin içindeki tüm maddelerin zararı kimi zaman öldürücü boyuta ulaşabilir. Maddeler daha önce de belirtildiği gibi toprağa karışarak hayvanların yediklerinden ya da sulardan insan vücuduna karışır. Ayrıca bir küçük kalem pil 4 metrekare toprak kirletir ve bu toprağı üretim yapamaz hale getirir" dedi.

Dursunbey'in atık pil toplama konusunda duyarlı olduğuna da vurgu yapan Bozkır, "İlçemiz Sındırgı, Erdek, İvrindi, Kepsut, Havran, Manyas, Savaştepe, Balya, Gömeç, Marmara gibi ilçelerinde olduğu 3. gurupta toplam 415,50 kilogram pille ilk sırada yer aldı. Özellikle Üçeylül İlkokulumuz çok önemli bir rekora imza atarak 401 kilogram pil topladı. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, bu sorumluluk bilinçlerinin devamını diliyorum. Önümüzdeki yıl yapılacak olan yarışmada İlçemizde bulunan tüm okulların bu konuda hassasiyet içinde olacağını umuyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA