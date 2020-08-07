Atık pet şişeler sokak hayvanları için su kabına dönüştürülüyor
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Atık pet şişeler sokak hayvanları için su kabına dönüştürülüyor

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde görevli gönüllü gençler, pet şişeleri su kabına dönüştürerek sıcaktan etkilenen sokak hayvanlarının su ihtiyacını gideriyor.

07.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:10

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde görevli gönüllü gençler, pet şişeleri su kabına dönüştürerek sıcaktan etkilenen sokak hayvanlarının su ihtiyacını gideriyor.

Sokak hayvanlarının yoğunlukta bulunduğu tarihi Kars Kalesi etekleri ile Masal Parkı ve çevresine hazırladıkları su dolu kapları yerleştiren gönüllü gençler, sıcaktan etkilenen sokak hayvanlarının susuz kalmamasını sağlıyor.

Gençlik lideri Elif Aladağ, AA muhabirine, havanın sıcak seyrettiği bu dönemlerde sokak hayvanlarının suya daha çok ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Vatandaşlara sokak hayvanları için dışarı su bırakma çağrısında bulunan Aladağ, "Gönüllü arkadaşlarımızla sokak hayvanları için bir araya geldik. Bilindiği gibi Kars'ta temmuz ve ağustos ayları çok sıcak geçiyor. Bizler de sokak hayvanlarını unutmadık ve pet şişelerini kaba dönüştürerek içine su koyup ağaç kenarlarına bıraktık." dedi.

Gönüllülerden Doğukan Öztürk ise evde kullanılmayan pet şişelerin değerlendirerek iyilik için kullanabileceğini belirterek, "Bugün sokak hayvanları için pet şişelerden su kapları hazırladık. Bu sıcak havalarda sokak hayvanlarını unutmayarak onların yanında olduk. Masraflı bir şey değil zaten, herkes kolaylıkla yapabilir. Elimizdeki kullanılmayan şişeleri alıp su kabı haline getirebiliriz. Bu sıcak günlerde sokak hayvanlarının buna ihtiyaçları var. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Atık pet şişeler sokak hayvanları için su kabına dönüştürülüyor

Kaynak: AA

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