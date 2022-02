Atık paletlerden yapılan evler "can dostlara" yuva oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Yazıkonak belde Belediyesi, çetin kış şartlarında zor günler geçiren sokak kedilerinin üşümemesi için fabrika faaliyetlerinde hurdaya çıkan ahşap paletleri sıcak yuvaya dönüştürüyor.

Belediyenin "Sokaktaki Can Dostlar İçin Kedi Evleri" projesi kapsamında, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda hurdaya ayrılan paletlerden çıkarılan tahta malzemelerle kediler için yuva yapılıyor.

Her birinde 4 ya da 6 kedinin barınabileceği şekilde 2 veya 3 katlı hazırlanan yuvalar, okul ve cami bahçeleri ile sokak aralarına yerleştiriliyor.

Projede, soğuk kış aylarında yuvasız kedi kalmaması, sokak hayvanlarının korunması ve geri dönüşüme yönelik toplumda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, AA muhabirine, bölgede kış mevsiminin çok sert geçtiğini, özellikle sokak kedilerinin kar yağışı ve soğuk havadan etkilendiğini söyledi.

Kedileri soğuktan korumak ve geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla hurda paletlerden kedi evleri yapmaya başladıklarını aktaran Çadırcı, bu yıl kış ayları çok ağır geçtiği için sokak hayvanlarının büyük sıkıntı yaşadığını, buna zaman zaman şahit olduklarını anlattı.

"İnsanların birbirileri üzerinde hakları olduğu gibi hayvanların da bizim üzerimizde hakları vardır. Bu düşünce doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da sokak hayvanları ile ilgili yaptığı çağrıya duyarsız kalmayarak kedi evi projesini atölyemizde hayata geçirdik." ifadelerini kullanan Çadırcı, projede atıl malzemeler kullandıklarına işaret etti.

"Projemizi yaygınlaştıracağız"

Projeyi sokak hayvanlarına karşı toplumda farkındalık oluşturması açısından da önemsediklerini vurgulayan Çadırcı, şöyle devam etti:

"Projemizi beldemizin genelinde yaygınlaştıracağız. Gerektiğinde her sokak, her cadde ve esnafımızın bulunduğu alanlara yerleştireceğiz. Can dostlarımız bundan sonra beldemizde villa tipi evlerinde güvende olacak, en güzel şekilde hayatlarını sürdürebilecekler. Bu konuda can dostlarımıza bir nebze de olsa yardımcı olacağız."

"Sokak hayvanlarının da sıcak yuvaya ihtiyacı var"

Yazıkonak Anaokulu Müdürü Gülistan Çelik de proje kapsamında okullarının bahçesine de kedi evi konulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Evcil hayvanlarla bağ kuran çocuklarda merhamet, sevgi ve sahiplik gibi değerlerin geliştiğinin altını çizen Çelik, "Çocuklar evcil hayvanlarla bağ kurduklarında onlarda sosyal, duygusal ve bilişsel anlamda olumlu duygular gelişiyor. Çocuklar bu hayvanlarla etkileşim halinde oldukları zaman arkadaşlık ilişkileri ve sorumluluk bilinçleri gelişiyor. Sokak hayvanlarına yardımcı olduğumuzda ciddi anlamda mutlu oluyoruz." dedi.

Bahçesine kedi evi konulan Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nin müezzin kayyımı Hüseyin Bayar ise İslam dininin tüm canlılara karşı merhametli olmayı emrettiğini, bu anlamda uygulamaya konulan projeyi takdir ettiklerini kaydetti.

Bayar, "Bu soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının da sıcak yuvaya ihtiyacı var. Özellikle kedilerimiz üşümesinler diye bu projeyi uygulamaya koyan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.