Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu
Haberler » Güncel » Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu - Haber

Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sokak köpeklerinin barınması için atık paletlerden kulübeler yaptı.

13.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:10
Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu

, sokak köpeklerinin barınması için atık paletlerden kulübeler yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı , ilçesindeki köpek barınağında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak köpeklerine daha uygun ortam oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bir süre önce sokak köpekleri için atık paletlerden kulübe yapmaya karar verdiklerini belirten Güler, 400 kulübenin hazır olduğunu ifade etti.

Güler, kış şartlarında köpeklerin üşümemesi için yapılan kulübeleri, hayvan popülasyonunun yoğun olduğu yerlere yerleştirdiklerini belirterek, "Bu uygulama aynı zamanda ekonomik bir çözüm. Kulübelerin içlerini de gayet konforlu hale getirdik. Köpeklerimiz burada rahat. Bu kulübeleri kırsal alanlara ve yaylalara da koyuyoruz. Köpekler burada özgür şekilde yaşamını sürdürecek." dedi.

Atık paletlerden yapılan kulübe sayısının artırılacağına işaret eden Güler, köpeklerin veterinerler tarafından gözetim altında tutulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler