Atık oto lastikleri sokak kedileri için eve dönüştürülüyor

Yalova Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında sokak hayvanları için atık oto lastiklerini kedi evlerine dönüştürüyor.

Yalova Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında sokak hayvanları için atık oto lastiklerini kedi evlerine dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yalova Memur-Sen ve Yalova Genç Memur-Sen ile ortaklaşa gerçekleştirilen projede, atık oto lastiklerinin temizlenmesi ve boyanmasının ardından hafta sonu şehrin belirli noktalarına yerleştirileceği bildirildi.

Yalova Genç Memur Sen Başkanı Esat Birtane, Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Kotcioglu ve Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu'nun belediye yönetimine teşekkür ettiği ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova'da başlattığımız proje tüm hızıyla sürüyor. Hem gençler hem sivil toplum kuruluları göstermiş olduğu ilgi ile belirli aralıklarla müdürlüğümüzde bir organizasyon yapıyoruz. Bu organizasyonla birlikte sokaktaki kedilerimiz için çıkma lastiklerden kedi evi yapıyoruz. Yaptığımız proje ile hem sıfır atık projesine destek veriyoruz hem de sokaktaki canlarımızı ev sahibi yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız