Atık oto lastikleri sokak kedileri için eve dönüştürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atık oto lastikleri sokak kedileri için eve dönüştürülüyor

Atık oto lastikleri sokak kedileri için eve dönüştürülüyor
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında sokak hayvanları için atık oto lastiklerini kedi evlerine dönüştürüyor.

Yalova Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında sokak hayvanları için atık oto lastiklerini kedi evlerine dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yalova Memur-Sen ve Yalova Genç Memur-Sen ile ortaklaşa gerçekleştirilen projede, atık oto lastiklerinin temizlenmesi ve boyanmasının ardından hafta sonu şehrin belirli noktalarına yerleştirileceği bildirildi.

Yalova Genç Memur Sen Başkanı Esat Birtane, Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Kotcioglu ve Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu'nun belediye yönetimine teşekkür ettiği ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova'da başlattığımız proje tüm hızıyla sürüyor. Hem gençler hem sivil toplum kuruluları göstermiş olduğu ilgi ile belirli aralıklarla müdürlüğümüzde bir organizasyon yapıyoruz. Bu organizasyonla birlikte sokaktaki kedilerimiz için çıkma lastiklerden kedi evi yapıyoruz. Yaptığımız proje ile hem sıfır atık projesine destek veriyoruz hem de sokaktaki canlarımızı ev sahibi yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Marmara Denizi beyaza büründü
Marmara Denizi beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Ruhsar Pekcan
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ali Tandoğan Gökhan Gönül Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atık oto lastikleri sokak kedileri için eve dönüştürülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:04:04. #1.15#

title