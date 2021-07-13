Atık öğütücü makinasında feci ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atık öğütücü makinasında feci ölüm

Atık öğütücü makinasında feci ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da arıza yapan atık öğütücü makinasını durdurup içine giren bir işçi arkadaşının makinayı tekrar çalıştırması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da arıza yapan atık öğütücü makinasını durdurup içine giren bir işçi arkadaşının makinayı tekrar çalıştırması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Adana Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında çalışan Aydın Elibol, 2 numaralı atık öğütücü makinasının kazanına demir sıkıştığı için makinayı durdurup demiri çıkarmaya kazanın içine girdi. Bu sırada M.K. isimli bir işçi makinaların olduğu kısma geldi. M.K. 1 numaralı atık öğütücü makinasının çalıştırmak için düğmeye bastı. Ancak 2 numaralı makine çalışınca Elibol makinanın içinde ağır yaralanıp bağırmaya başladı. M.K. hemen makinayı durdurup yardım istedi. Olay yerine sağlık, Can-Kur ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ancak Elibol'un feci şekilde can verdi. Elibol'un cansız bedeni makinadan çıkartılıp adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. M.K. ise "taksirle ölüme sebebiyet vermekten" gözaltına alındı. M.K.'nın ifadesinde, "Makinaların olduğu bölüme çalışmaya gittim. Bu sırada Aydın Elibol 2 numaralı makinanın kazan bölümünün içindeydi. Ben 1 numaralı makinayı çalıştırmak için düğmelerin olduğu panoya gittim. Düğmeye bastım ancak çalıştırmak istediğim makine çalışmayınca ben hemen düğmeye basarak geri durdurdum. Aydın bağırınca ben kazara 1 yerine 2 numaralı makinayı çalıştırdığımı anladım. Hemen Aydın'ın yanına gidip çıkarmak istedim ancak Aydın'ı makine parçalamıştı. Bunun üzerine bağırarak yardım istedim. Benim bu olayda bir kastım yok. Aydın ile çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Olay tamamen kazara oldu" dediği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti
Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti
Bisikleti çalınan çocuk gözyaşları içinde hırsıza sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar
Bisikleti çalınan çocuk gözyaşları içinde hırsıza sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar
Balkonda hunharca köpeğini tekmeleyen caniye, bin lira para cezası kesildi
Balkonda hunharca köpeğini tekmeleyen caniye, bin lira para cezası kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Mustafa Varank Bülent Kuşoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Burak Elmas Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atık öğütücü makinasında feci ölüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 09:54:45. #1.15#

title