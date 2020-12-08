- Atık mandalinalar kolonya oldu
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- Atık mandalinalar kolonya oldu

08.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:38

- Atık mandalinalar kolonya oldu Burhaniye ilçesinde 150 çeşit tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan Balıkesir Çifti Eğitim Merkezi (BAÇEM), hasat sırasında pazar değeri olmadığı için çöpe giden mandalinaları kolonya yaparak ekonomiye kazandırıyor.

- Atık mandalinalar kolonya oldu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde 150 çeşit tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan Balıkesir Çifti Eğitim Merkezi (BAÇEM), hasat sırasında pazar değeri olmadığı için çöpe giden mandalinaları kolonya yaparak ekonomiye kazandırıyor.

İlçenin kırsal Börezli Mahallesinde yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi(BAÇEM), yöredeki atık mandalinaları değerlendirmeye başladı. Havran yöresinde yaklaşık 20 bin ton mandalina üretimi yapıldığını anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, pazar değeri olmadığı için çöpe giden mandalinaları uçucu yağını çıkardıklarını söyledi. Yöre çiftçilerini bilgilendirmek için çalıştıklarını anlatan Tanrıkulu, "Merkezimizde arge çalışmalarının yanı sıra çiftçileri bilgilendiriyoruz. Bunun için çok sayıda kurslar açarken merkezimizi ziyaret eden vatandaşlarımızı da bilgiler veriyoruz. Zirai ürünlerde katma değeri artırmak için alışıyoruz. Havran yöresinde yılda yaklaşık 20 bin ton mandalina üretimi var. Bunun yaklaşık bin tonu takoz tabir edilen Pazar değeri olmayan ürünlerden oluşuyor.. Pazar değeri bu ürünler çöpe gidiyordu. Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. AR-GE çalışması yaptık. Tesislerimizde bu mandalinaların uçucu yağını çıkardık. Daha sonra da, Balıkesir bir kolonya şehri olduğu için mandalina kolonyası yaptık" dedi.

Ziraat Mühendisi Uğur Binbir de, "Edremit. Havran ve Burhaniye yöresinde mandalina üretiliyor. Tıbbi aromatik bitkilerde olduğu gibi mandalinanın da uçucu yağını çıkardık. Bunu da kolonyaya dönüştürdük. Çok da beğenildi" dedi.

- Atık mandalinalar kolonya oldu
- Atık mandalinalar kolonya oldu
- Atık mandalinalar kolonya oldu
- Atık mandalinalar kolonya oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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