Atık malzemelerle yaptığı "diorama"larla çevre sorunlarını anlatıyor

Sinop'ta görev yapan polis memuru Özkan Baloğlu, çevre, iklim değişikliği ve hayvanlarla ilgili sorunlara dikkati çekmek için "diorama" adı verilen üç boyutlu modellemeler yapıyor.

SİNOP (AA) - Sinop'ta görev yapan polis memuru Özkan Baloğlu, çevre, iklim değişikliği ve hayvanlarla ilgili sorunlara dikkati çekmek için "diorama" adı verilen üç boyutlu modellemeler yapıyor.

Sinop Emniyet Müdürlüğünde görevli Baloğlu, 9 yıl önce, çevreden topladığı atık malzemelerle "sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu büyük tablo" olarak da tanımlanan dioramalar yapmaya başladı.

Zaman içinde çiftlik, rüzgar değirmeni, sıfır atık ve sahil kenti gibi farklı temalarda 13 diorama yapan Baloğlu, son çalışmalarında ise çevre, iklim değişikliği ve hayvanlarla ilgili sorunları ele aldı.

İklim değişikliği sorununa yönelik yaptığı dioramada tekne, araç lastiği, kurumuş otlar kullanarak bir göletten suların çekilmesini canlandıran Baloğlu, sokak hayvanlarına dikkati çekmek için de bakır telden ve ağaç atıklarından hayvan barınağı yaptı.

Tahta parçalarından tarihi görünümlü ev, plastik malzemelerden ağaç, ağaç dallarından elektrik direkleri yaparak yapılaşma sorununa değinen Baloğlu, sosyal medya hesaplarından da dioramalar aracılığıyla daha temiz bir çevrede hayvanları koruyarak çevreye duyarlı yaşama dönük mesajlar paylaşıyor.

"Amacım atık malzemelerle bir şeyler üretmekti"

Özkan Baloğlu, AA muhabirine, ilk diorama çalışmasını 2013'te Ağrı'da görevli olduğu dönemde yaptığını söyledi.

Diorama çalışmalarına, çevreden topladıklarını kullanarak başladığını belirten Baloğlu, "Geri dönüşüm benim için ön plandaydı. Atık malzemeleri kullanarak sanat eserleri ortaya çıkartıp bir şeyler üretebilmek amacımdı. Bu doğrultuda gezdiğim, gittiğim yerlerde atık malzemeleri, işime yarayan teknik malzemeleri toplamaya başladım. Biraz yol katettim ve kendi hayal gücüme dayanarak, gerçeğe yakın hikayeler oluşturarak dioramalar tasarlamaya başladım." dedi.

Görsel hafızasının güçlü olmasından dolayı gezip gördüğü yerlerdeki sorun ve güzellikleri unutmadığını vurgulayan Baloğlu, "İlk dioramamı komşumuzun kağnısından etkilenerek yapmıştım. Sonrasında bu bende bir hobi haline geldi." dedi.

Bugüne kadar 13 farklı tema çalıştığını anlatan Baloğlu, özellikle güncel konularda yaptığı dioramalarla mesaj vermeye çalıştığını dile getirdi.

Baloğlu, son dönemde çevre, hayvan ve iklim değişikliği gibi konuların çok gündeme geldiğine işaret ederek, "Bu konularla ilgili birer diorama çalışması yaptım. Maalesef televizyonlarda izlediğimiz, sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla insanlar kediye, kuşa, köpeklere karşı duyarsızlar. Bu yönde yaptığım çalışmada hayvanların da kendilerine ait bir yaşam alanı olması gerektiğine dikkat çekmeye çalıştım." diye konuştu.

İklim değişikliği konusunun son yıllarda bütün dünyanın ortak sorunu haline geldiğini aktaran Baloğlu, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği önemli güncel bir sorun. Diorama çalışmamda çevremizdeki bütün doğal kaynakları daha tasarruflu kullanmanın ve geri dönüşüme özen göstermenin önemine değindim. Çevremizi, akarsularımızı temiz tutarak daha temiz bir doğaya sahip olabileceğimiz mesajı vermek istedim. Benim burada asıl amacım toplumda her konuda doğru bir bilinç oluşturabilmek. İnşallah vermeye çalıştığım mesajlar özellikle gençlerimiz tarafından dikkate alınır."