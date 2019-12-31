Atık malzemelerle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

31.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:20

Muş'ta devlet katkısıyla açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, evde kullanmadıkları atık malzemeleri işleyip bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.



Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları ve dikiş-nakış kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Ek hizmet binasında açılan kurslara katılan kadınlar, burada bir yandan meslek ediniyor bir yandan aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Evde kullanmadıkları atık malzemeleri kursa getiren kadınlar, burada bu malzemeleri işleyerek geri dönüşüme kazandırıyor. Atık malzemelerden birçok süs eşyası üreten kadınlar, el becerilerini geliştiriyor.



Kursa katılan kursiyerlerden Nazlıgül Polat, evlerinde kullanılmayan eski atık malzemeleri değerlendirme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Burada havlu, tesbih kutusu gibi birçok süs eşyası yapıyoruz" dedi.



El Sanatları Öğreticisi Maksude Özdemir ise kursun 2 aydır açıldığını dile getirerek, kursa katılan kadınların eski malzemeleri süs eşyasına dönüştürerek aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi. - MUŞ

Kaynak: İHA