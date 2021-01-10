Atık malzemeleri evinde kurduğu atölyede maket evlere dönüştürüyor
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Atık malzemeleri evinde kurduğu atölyede maket evlere dönüştürüyor

10.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:11
Atık malzemeleri evinde kurduğu atölyede maket evlere dönüştürüyor

Erzincan'da Karayolları 164. Şube Şefliğinde görevli Birkan Söyleyici, topladığı atık malzemeleri, evindeki atölyede yaptığı birbirinden farklı maket evlerle sanat eserine dönüştürüyor.

Erzincan'da Karayolları 164. Şube Şefliğinde görevli Birkan Söyleyici, topladığı atık malzemeleri, evindeki atölyede yaptığı birbirinden farklı maket evlerle sanat eserine dönüştürüyor.

Söyleyici, yaklaşık 10 yıl önce kızının oyuncak ev isteği üzerine kendi imkanlarıyla evinin bodrum katını atölyeye çevirerek atık malzemelerle maket ev yapmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izinli olduğu günlerin büyük bölümünü atölyesinde geçiren Söyleyici, bugüne kadar ürettiği birbirinden güzel maket evlerle mahalle kurdu.

Sergi açmayı amaçlayan Söyleyici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının oyuncak ev isteği üzerine böyle bir çalışma başlattığını söyledi.

"Herkes hobi olarak bir işe başlayıp kendini geliştirebilir"

Sanayi sitesindeki çöpe atılan atıkları toplayarak atölyesine getirdiğini ifade eden Söyleyici, şöyle konuştu:

"Bir maket evi yaklaşık 1-3 ay arasında o anki ruh halime göre yapıyorum. Planlı projeli yapmıyorum, durumuma göre ve elimdeki malzemenin oluruna göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarında evde boş oturmaktansa evin bodrumumdaki atölyede maket ev yapıyorum. Bu sadece benim için değil, insanlar da kendilerini bu şekilde hobi olarak bir işe başlayıp geliştirebilirler."

Söyleyici, yaptıkları eserleri görünce çok mutlu olduğunu belirterek sergi açmayı planladığını dile getirdi.

Sokağa çıkıp boş zaman geçirmek yerine atölyede çalıştığını aktaran Söyleyici, "Küçük kızım da bana zaman zaman yardım ediyor. Boş vakitlerimizi evde oturmaktansa en azından böyle bir uğraşla değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Söyleyici'nin kızı Nurfeşan Söyleyici de küçükken oyuncak ev istediği babasının kendisine maket ev yaptığını belirterek, "Babamın yaptığı evlerle oyun oynadım. Şimdi koronavirüs nedeniyle evde kaldığımızda atölyemizde babama yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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