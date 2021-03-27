Atık malzemeleri emlak ofisindeki atölyesinde sanat eserine dönüştürüyor
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Atık malzemeleri emlak ofisindeki atölyesinde sanat eserine dönüştürüyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Kültür Sanat
Atık malzemeleri emlak ofisindeki atölyesinde sanat eserine dönüştürüyor

Bolu'da yaşayan 38 yaşındaki emlakçı Turgay Akkaya, ofisinde oluşturduğu atölyede atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor.

Bolu'da yaşayan 38 yaşındaki emlakçı Turgay Akkaya, ofisinde oluşturduğu atölyede atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor.

Akkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde işlerinde yaşanan durgunluk nedeniyle kendine yeni bir uğraş edinmek için harekete geçti.

İnternette yaptığı araştırmalarla atık malzemelerden süs eşyası yapıldığını gören Akkaya, bu alana yönelmeye karar verdi.

Ofisinde bir atölye oluşturan Akkaya, atık malzemeden süs eşyası yapma hobisini zamanla tutkuya dönüştürdü.

Akkaya, çeşitli atık malzemelerden yaptığı mumluk, abajur ve çeşitli dekoratif ürünleri atölyesinde sergilemenin yanı sıra internet üzerinden meraklılarının beğenisine sunuyor.

"Hiçbir şey çöp değildir"

Turgay Akkaya, AA muhabirine, doğada bulunan her şeyin önemli olduğunu ve hiçbir şeye çöp gözüyle bakmamak gerektiğini söyledi.

Gayrimenkul sektörünün salgın sürecinde biraz sekteye uğradığını belirten Akkaya, "Ne yapalım diye düşündük. Sektör bayağı kötü olunca mecburen kendimizi başka alanlara atmak zorunda kaldık. Çünkü psikolojik olarak da çok etkilendik. Bu tarz şeyler yapmak için hurdalıkları gezdim ve oralardan topladığım eşyalarla böyle bir hobiye başladım." diye konuştu.

Akkaya, çeşitli atık malzemelerden süs eşyası yaptığını, bazı nesneleri hayal gücüne göre ortaya çıkardığını, bazılarını da internette yaptığı araştırmalar sonucu tasarladığını anlatarak, "Evde hiçbir şekilde çöp yoktur. Patlak ampulden bile değişik objeler yapabiliyoruz. Her şeyden evde süs olarak kullanılabilecek bir şeyler yapılabilir." ifadesini kullandı.

Doğaya çıktıkça, gezdikçe çok şey bulduğunu dile getiren Akkaya, yaptığı işte kendini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Akkaya, yaptığı süs eşyalarını internet üzerinden meraklılarına ulaştırdığını aktararak, "Satış işinde arkadaşlarım da yardımcı oluyor. Son zamanlarda siparişler çoğalmaya başladı. El emeği olduğu için çok fazla ürün yapamıyorum. Günde 1-2 parça yapabiliyorum." dedi.

Herkese bir hobi edinme tavsiyesinde bulunan Akkaya, bu işi yapmanın kendisini iyi hissettirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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