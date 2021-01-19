Atık malzemelerden yaptığı saksılarda sebze meyve yetiştiriyor
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Atık malzemelerden yaptığı saksılarda sebze meyve yetiştiriyor

19.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:48
Atık malzemelerden yaptığı saksılarda sebze meyve yetiştiriyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Selim Biçer, terlikten elektrik süpürgesine, karyoladan çaydanlığa, kullanılmayan malzemelerden yaptığı saksılarda sebze ve meyve yetiştiriyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Selim Biçer, terlikten elektrik süpürgesine, karyoladan çaydanlığa, kullanılmayan malzemelerden yaptığı saksılarda sebze ve meyve yetiştiriyor.

Emekli Biçer, Dere Mahallesi'ndeki evinin damını değerlendirmek için çevresindeki kullanılmayan eşyaları ve atık malzemeleri toplamaya başladı.

Atık boya kutusu, plastik boru, yağ tenekesi, fıçı, karyola, süpürge kovaları, kırık bardak, terlik ve çaydanlık gibi kullanılmayan eşyaları tek tek toplayan Biçer, içlerine toprak doldurarak bunları saksıya çevirdi. Biçer, saksıların içinde sebze ve meyve yetiştirerek atıkları değerlendirmeye başladı.

Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin damında sebze ve meyve yetiştirerek hem toprak özlemini giderdiğini hem de ailesine doğal ürün sunduğunu söyledi.

Çocukluğundan itibaren toprakla uğraşmayı çok sevdiğini aktaran Biçer, şunları kaydetti:

"Emekli olduktan sonra memleketime döndüm. Çevreden topladığım ve yerine göre parasıyla aldığım atık malzemelerle ev eşyalarını değerlendirmek istedim. Kendime ait toprağım olmadığı için şehir merkezindeki ata yadigarı evimizin çatısında hobi bahçesi kurdum. Saksılarda limon, portakal, nar, yeşil soğan, maydanoz, marul, sarımsak, tere ve çiçek çeşitleri var. Yaz ve kış aylarında vakit ayırıp ailemin organik beslenmesine katkıda bulunarak yiyecek ve çiçek yetiştiriyorum."

Biçer, hem atık malzemeleri değerlendirdiği hem de doğal ürün yetiştirdiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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