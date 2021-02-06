Atık malzemelerden yaptığı Off-Road aracıyla doğanın keyfini çıkarıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçilikle uğraşan 28 yaşındaki Ömer Gürdağ, çocukluk hayali olan Off- Road aracını atık malzemeler ile kendisi yaptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçilikle uğraşan 28 yaşındaki Ömer Gürdağ, çocukluk hayali olan Off- Road aracını atık malzemeler ile kendisi yaptı.

Hayalinde tasarladığı aracı ilk olarak kağıt üzerinde, ardından da bilgisayar ortamında şekillendiren Gürdağ, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde topladığı atık malzemelerden Off- Road aracını yapmaya başladı.

Motosiklet tutkunu da olan Gürdağ, yaklaşık bir ay içerisinde aracı tamamladı.

Gürdağ, AA muhabirine, çocukluk yıllarından itibaren Off-Road sevgisini hiç kaybetmediğini belirterek hayalindeki aracı sonunda yaptığını söyledi.

Araçta kullandığı parçaları farklı yerlerden temin ettiği atık malzemeler olduğunu dile getiren Gürdağ, şöyle konuştu:

"İlk önce çizimini yaptım, daha sonra bilgisayar ortamında tasarımını tamamladım. Aracıma 250 cc bir motor koydum. 4 zamanlı, yağ soğutmalı ve benzinli. Ayrıca kendi motosikletime ait parçalardan da ilaveler yaparak böyle bir şey ortaya çıkardık."

-"Trafikte aracımı kullanmıyorum"

Gürdağ, 4 vitesli Off-Road aracını bir ayda yaptığını anlattı.

Aracını römork yardımı ile doğaya götürerek kullandığını aktaran Gürdağ, "Can her şeyden önce gelir. Trafikte aracımı kullanmıyorum. Tabiat parkları ve doğada, çevreye zarar vermeden aracımı kullanıyorum. Sonuçta biz bunu doğada da kullansak gereken güvenlik önlemlerini aldık. Aracımın keyfini sürüyorum." diye konuştu.

Gürdağ, çoğunluğunu atık malzemelerle yaptığı Off-Road aracının kendisine yaklaşık 15 bin liraya mal olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy