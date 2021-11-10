Atık malzemelerden yaptığı objelerden oluşturduğu sergiyle kadına şiddete dikkati çekiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Geri Dönüşüm sanatçısı Gizem Yoğurtçu, atık malzemeler kullanarak yaptığı objelerin yer aldığı "Göz Görmez, Bilinç Hisseder" adını verdiği sergi ile kadına yönelik şiddete dikkati çekti.

Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde açılan sergide yer alan kağıt, kumaş, plastik, deri gibi atık malzemelerden yapılan objeler, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Geri dönüşüm sanatçısı Yoğurtçu sergi açılışında gelen konuklarına kokteyl yerine sokak hayvanlarına dikkati çekmek amacıyla mama dağıttı.

Sergi hakkında AA muhabirine bilgi veren Yoğurtçu, çöp, atık olarak görülen malzemelere hayat verdiğini belirterek: "Sizlerin çöp dediğiniz, atık dediğiniz maddeleri tekrar yeniden hayat verip harmanlayıp onları sanat eserlerine çeviriyorum." dedi.

Serginin çıkış noktasının kadın şiddeti olduğunu anlatan Yoğurtçu: "Pandemi sürecinde hayatını kaybeden, intihar eden müzisyenlerimize ve öldürülen çocuklarımıza dair adadığım çalışmalar var." ifadelerini kullandı.

Sergi açılışında kokteyl yapmak istemediğini dile getiren Yoğurtçu: "Kokteyl konumuza uygun değildi. Madem ki duyarlı bir iş yapıyoruz aslında. O zaman dedim ki ben de kokteyl yerine önümüz kış ve sokak hayvanlarımız evet onların da beslenmesi gerekiyor. Doğa sadece bize ait değil, doğada biz hayvanlarımızla beraber yaşıyoruz. Sokaktaki canlılarla beraber yaşıyoruz ve onlara da bir katkım olması açısından küçük kedi mamaları dağıttım." diye konuştu.

Eserlerinde gazete atık kağıt, toz bezi, poşet, eski mobilya malzemeleri gibi atık malzemeler kullandığını anlatan Yoğurtçu sözlerini şöyle tamamladı: "Dışarıda geziyorum, işime yarayan şeyler var mı onlara bakıyorum. Mesela boyam bitiyor kahve kullanıyorum. Tutkalım bitiyor saç spreyi kullanabiliyorum. Bunların içerisinde bir çok malzeme var."

Sergiyi gezenlerden Özlem Kavcıoğlu sergi hakkında şunları söyledi: "Bu kadarını beklemiyordum. Sosyal medyadan, internet üzerinden sürekli takip ettim Gizem hanımın eserlerini. Ancak kendisi de 'eserlere lütfen dokunun' dedi. dediği gibi göz görmez, bilinç görür adının layığını vermiş bu sergi kesinlikle. Hakikaten tüylerim ürperdi diyebilirim. Zaten hepsi hemen hemen gerçek hayat hikayelerinden esinlenmiş. Dolayısıyla tam olarak o anları yaşamasak da fazlasıyla hissettirdi bize. Bir kadın olarak ben fazlasıyla etkilendiğimi söyleyebilirim."

İpek Ergün ise "Sergi çok önemli ve anlamlı bir sergi. Kadına olan şiddeti tema alan bir sergi. Kadınların yaşadığı sıkıntılar, çekti, acılar, katledilmeleri hepimizin yüreğinde derin yaralar oluşturuyor. Buna değinilmiş bu sergide. Çok hoşumuza gitti, farkındalık oluşturdu." açıklamasında bulundu.

Gürbüz Günbay da sergi hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Gizem hanımın sergisi gerçekten müthiş. Herkesin görmesini tavsiye ediyoruz. Sabır isteyen bir iş sergi. Bütün sergi açan arkadaşlarımız kokteyl veriyorlardı ama kokteyl yerine kedi ve köpeklere yapılan mama ikramı hepsinden çok değer kazanıyor."

Sergi 15 kasım pazartesi gününe kadar gezilebilecek.

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