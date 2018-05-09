Atık Malzemelerden Sergi Açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde atık malzemelerden yapılan süs eşyalarından sergi açıldı.

Atatürk İlkokulu Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi projesi kapsamında, "Her Atık Çöp Değildir" sloganı ile atık malzemelerden ürün tasarım yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan atık malzemelerden yapılan süs eşyaları okulun resim atölyesinde sergilendi.

Okul Müdürü Mustafa Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Veliler atık malzemelerle günlük hayatta kullanılabilecek ürünler tasarladı. Toplamda 95 ürünün sergilendiği yarışmaya yaklaşık 40 veli katıldı. Velilerin çocuklarıyla hazırladığı ürünlerin sergilendiği yarışmada en çok ürün tasarlayan ve okul içinde oluşturulan jüri, en iyi tasarımı yapan öğrenci velimiz Sonay Ünal birinci seçildi." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fehmi Kılıçkaya, Ünal'ı veli başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Sergi, bir hafta süreyle açık kalacak.