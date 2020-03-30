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Şanlıurfa, TV, Kültür Sanat

Atık malzemelerden promter yaptı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde beyaz eşya tamiri yapan 22 yaşındaki Ferhat Doğan, atık malzemelerden prompter yaptı.

30.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:01
Atık malzemelerden promter yaptı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde beyaz eşya tamiri yapan 22 yaşındaki Ferhat Doğan, atık malzemelerden prompter yaptı.

İlçe merkezinde beyaz eşya tamir dükkanı bulunan Doğan, topladığı buzdolabı çekmecesi, cam, lastik, araba körüğü gibi parçaları bir araya getirerek mini prompter oluşturdu.

Ferhat Doğan, televizyon haberciliğine ilgi duyduğunu belirterek, ekonomik nedenlerden dolayı eğitimini tamamlayamadığını ifade etti.

Uzun zamandır prompter üzerinde çalışma yaptığını aktaran Doğan, "Televizyon habercisi olamadım ama hayalimi yaptığım prompter ile gerçekleştiriyorum. Elimde olan imkanları değerlendiriyorum. Buzdolabı çekmecesi, araba körüğü, camcıdan 5 liraya aldığım cam parçası ve lastikle yaptım. Maliyeti de ucuz oldu. Prompterin daha profesyonel olması için üzerinde çalışmalar yapıyorum." dedi.

Prompter karşısında sunduğu haberleri kayıt altına aldığına değinen Doğan, şunları kaydetti:

"İşlerimin olmadığı günlerde boş oturmamak için prompteri açıp kameramı yerleştiriyorum. İnternetten aldığım haberleri telefona kaydederek telefonu prompterin içine koyup oradan okuyorum. Kendi başıma haber sunuyorum. Kayıt altına aldığım videoları ileriki zamanlarda inşallah bir YouTube kanalı açarak orada paylaşmayı düşünüyorum."

Atık malzemelerden promter yaptı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Atık malzemelerden promter yaptı

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Manşet

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