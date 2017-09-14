Atık Malzemelerden Oyuncak ve Hediyelik Eşya Üretiyor

MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şeker hastası Mesut Kılınç, insülin iğnelerinin kapaklarını, hurdalıklardan topladığı malzemeleri ve marangoz atölyelerinden aldığı atık ahşapları kullanarak, hediyelik eşya ve oyuncak üretiyor.



Çocukluk günlerinde imkanlarının bulunmaması nedeniyle oyuncaklarını üreterek el becerisi kazanan 57 yaşındaki emekli memur Mesut Kılınç, zamanla bu uğraşı hobi haline getirdi.



Atık malzemelerden, marangoz atölyelerinden aldığı kullanılmayan ahşaplardan, eski çanta ve ceketlerin derilerinden yararlanarak hediyelik eşya ve oyuncak üreten Kılınç, şimdiye kadar binin üzerinde obje yaptı.



Mesut Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık malzemeden hediyelik eşya hazırlama uğraşına, emekliliğinin ardından ağırlık verdiğini söyledi.



Şeker hastalığı nedeniyle kullandığı insülin iğnelerinin kapaklarını, Zonguldak'ın simgesi taş kömürü vagonu ve madenci feneri gibi çeşitli hediyelik objelerde kullandığını anlatan Kılınç, haftanın birkaç günü ilçedeki hurdalıkları gezerek değerlendirebileceği atık ürünleri topladığını belirtti.



Komşularının da atık malzemeleri kendisine getirdiğini ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:



"Hemen hemen herkesin evinden atık malzemeler çıkıyor, çöpe atılıyor. Bunları çöpe atmak yerine değerlendirip üretmek, onları sanatseverlerin zevkine sunmak hoşuma gidiyor. Temin ettiğim malzemeleri sanat eserine dönüştürmek için harekete geçiyorum. Bunu bir nevi milli görev olarak düşünüyorum. Bu ülkenin kaynakları heba edilecek kadar çok değil. Kaynaklarımızı çöpe atmak yerine ekonomiye kazandırmalıyız."



Atık malzemelerden günde 20-30 obje ürettiğini dile getiren Kılınç, bunların tasarımlarını da kendisinin yaptığını söyledi.



Yaptığı ürünler arasında en çok ilgiyi Osmanlı evlerinin gördüğünü bildiren Kılınç, "Türkiye'nin farklı bölgelerine, atık malzemelerden yaptığım 100'ün üzerinde Osmanlı evi gönderdim." ifadesini kullandı.



Hazırladığı ürünleri yakınlarına, ilçeye gelen misafirlere hediye ettiğini, ayrıca Gazi Alemdar Müze Gemisi standında satışa çıkardığını belirten Kılınç, eserlerini zaman zaman düzenlenen sergilerde beğeniye sunduğunu da sözlerine ekledi.