Atık malzemelerden kuşlar için yuva yaptılar
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Atık malzemelerden kuşlar için yuva yaptılar

03.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:25
Atık malzemelerden kuşlar için yuva yaptılar

TOKAT Zile'de Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı üyesi gençler, doğadaki kuşlar için atık malzemelerden 15 kuş evi yaparak, ağaçlara astı.

TOKAT Zile'de Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı üyesi gençler, doğadaki kuşlar için atık malzemelerden 15 kuş evi yaparak, ağaçlara astı.

Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, Zile merkezde, kuşların soğuk havalarda barınabilmesi için kuş evleri yaptı. Mobilyacılardan temin edilen atık malzemelerle yapılan 15 kuş evi, ağaçlık bölgelerde ve şehit mezarlarının bulunduğu mezarlıklardaki ağaçlara takıldı. Kuşlara düzenli olarak da yem bırakılmaya başlandı. 

Zile Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hüseyin Ayan, "Kuş kafeslerimize liseli gençlerimizin isteği üzerine başladık. Gençlerimiz 15 kuş yuvası yaptı. Şehrimizin muhtelif yerlerine, şehitliklerimize, ülkücü şehitlerimizin kabirlerine, okullarımızın önlerine monte ettik. Mobilya dükkanlarından aldıkları atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak kuş kafeslerini yapmış olduk. Ülkü ocakları olarak sosyal sorumluluk projelerine el atmaya uğraşıyoruz. Pandemi döneminde kuşlarımızın yemsiz ve yuvasız kaldığını gördüğümüz için bu sorumluluk projesini gerçekleştirdik" dedi. 

Elvan Ateş ise "Pandemi sürecinde hayvanlarımız aç kalıyor. Kuşlarımız soğukta dışarıda ve yemsiz kalıyorlar. Kuş yuvası yapmaya karar verdik. Malzeme temini içinde kerestecileri, ahşap işi ile uğraşan işlerini gezerek kullanmadıkları atık malzemeleri topladık. Bunları geri dönüşüme kazandırarak bir sosyal sorumluluk projesi yaptık" diye konuştu.


Atık malzemelerden kuşlar için yuva yaptılar
Atık malzemelerden kuşlar için yuva yaptılar
Atık malzemelerden kuşlar için yuva yaptılar
Atık malzemelerden kuşlar için yuva yaptılar
Atık malzemelerden kuşlar için yuva yaptılar
Atık malzemelerden kuşlar için yuva yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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