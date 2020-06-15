Atık malzemelerden iş makinesi, tank, uçak ve motor maketleri yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atık malzemelerden iş makinesi, tank, uçak ve motor maketleri yaptı

Atık malzemelerden iş makinesi, tank, uçak ve motor maketleri yaptı Başkent'te, Kaynakhane Atölye Şefi olarak çalışan Aydın Doğan, atık malzemeleri hurdaya göndermek yerine iş makinesiası, tank, uçak ve motor maketleri yaptı.

15.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:02

Atık malzemelerden iş makinesi, tank, uçak ve motor maketleri yaptı

ANKARA - Başkent'te, Kaynakhane Atölye Şefi olarak çalışan Aydın Doğan, atık malzemeleri hurdaya göndermek yerine iş makinesiası, tank, uçak ve motor maketleri yaptı.

Ankara'da, Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde Kaynakhane Atölye Şefi olarak çalışan 26 yaşındaki Aydın Doğan, iş makinelerinin atık malzemelerinden yaptığı maketlerle dikkat çekiyor. Atık malzemeleri hurdaya göndermek yerine onlarca maket yapan Doğan, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Doğan, "Bir hayalimde bu maketlerin devasa büyüklükteki halini yapıp belediyemizin park ve bahçelerinde sergileyebilmek" dedi.

Çocukken maketler yaptığını anlatan Kaynakhane Atölye Şefi Aydın Doğan, "Her çocuk gibi ben de çocukken parçadan maketler yapmaya çalışıyordum. Bu maketleri yapmak da en büyük hayalimdi. Çalıştığımız yer olan fen işlerinde, sosyal sorumluluk projesi adı altında atıklarımızı hurdaya göndermek istemedim. Onlardan geri dönüşüm olarak küçük maketler yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Bu projeyi başlatabilmek için bir iki tane yapıp göstermem gerekiyordu. Yaptıklarımı Fen İşleri Müdürümüz Hakan Göçer'e ve birim amirimize gösterdim. Onların destekleriyle Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e sunduk. Kendilerinin de desteğini alarak bu projeye başladık. Bu maketlerin gerçeğini yapmak isterdim. Fen işlerinde bulunan iş makinelerimizin atık malzemelerinden yine onların maketlerini yaptık" şeklinde konuştu.

"Bir hayalimde bu maketlerin devasa büyüklükteki halini yapıp belediyemizin park ve bahçelerinde sergileyebilmek"

Maketleri belli bir sayıya ulaştırdıktan sonra büyük bir sergi oluşturmak istediğini dile getiren Doğan, "Yaptığımız maketleri Gölbaşı Belediyesi'nin kurumlarında müdürlüklerinde sergiliyoruz. Gelen vatandaşlarımızda oralarda görüyor. Takdirlerini alıyoruz. Fen işleri müdürlüğümüzde bir sergi panom var. Maketlerin birikimini yapıyorum. Belli bir sayıya ulaştığında büyük bir sergiyle Gölbaşı halkına sergilemek istiyorum. Bir hayalimde bu maketlerin devasa büyüklükteki halini, gerçeğe yakın olanlarını yapıp belediyemizin park ve bahçelerinde sergileyebilmek" ifadelerini kullandı.

"İlerleyen süreçte onları hareketli hale getireceğim"

Diğer bir amacının ise ilerleyen süreçte maketleri hareketli hale getirmek olduğunu belirten Doğan, "Yaptığım bir tank maketi var. Amacım onu yürütebilmek. Daha sonrasında bunun için çalışacağım. Yapabileceğime inanıyorum. Şimdilik cansız maketlerle devam edeceğim. Fakat ilerleyen süreçte onları hareketli hale getireceğim" dedi.

"İşini iyi yapmak kazancının karşılığı değil karakterinin yansımasıdır"

Gençlerin geri dönüşüme katkı sağlamlarını isteyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim örnek aldığım; 'İşini iyi yapmak kazancının karşılığı değil karakterinin yansımasıdır' diye bir söz var. Her zaman işini iyi yaparsan başarılı olursun. Ben buna inanıyorum. İşimi daima iyi yapıyorum. Herkes işini iyi yaparsa kazancının karışlığını alır. Genç kardeşlerimde benim gibi hem geri dönüşüme katkı sağlasınlar hem de bu şekilde zarif maketler yapsınlar."

Atık malzemelerden iş makinesi, tank, uçak ve motor maketleri yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Haber
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Kenan Doğulu Mustafa Ceceli
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Lionel Messi Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Atık malzemelerden iş makinesi, tank, uçak ve motor maketleri yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 21:44:17. #1.14#
title