Atık malzemelerden iş makinesi, tank, uçak ve motor maketleri yaptı Atık malzemelerden iş makinesi, tank, uçak ve motor maketleri yaptı Başkent'te, Kaynakhane Atölye Şefi olarak çalışan Aydın Doğan, atık malzemeleri hurdaya göndermek yerine iş makinesiası, tank, uçak ve motor maketleri yaptı.

Atık malzemelerden iş makinesi, tank, uçak ve motor maketleri yaptı

ANKARA - Başkent'te, Kaynakhane Atölye Şefi olarak çalışan Aydın Doğan, atık malzemeleri hurdaya göndermek yerine iş makinesiası, tank, uçak ve motor maketleri yaptı.

Ankara'da, Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde Kaynakhane Atölye Şefi olarak çalışan 26 yaşındaki Aydın Doğan, iş makinelerinin atık malzemelerinden yaptığı maketlerle dikkat çekiyor. Atık malzemeleri hurdaya göndermek yerine onlarca maket yapan Doğan, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Doğan, "Bir hayalimde bu maketlerin devasa büyüklükteki halini yapıp belediyemizin park ve bahçelerinde sergileyebilmek" dedi.

Çocukken maketler yaptığını anlatan Kaynakhane Atölye Şefi Aydın Doğan, "Her çocuk gibi ben de çocukken parçadan maketler yapmaya çalışıyordum. Bu maketleri yapmak da en büyük hayalimdi. Çalıştığımız yer olan fen işlerinde, sosyal sorumluluk projesi adı altında atıklarımızı hurdaya göndermek istemedim. Onlardan geri dönüşüm olarak küçük maketler yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Bu projeyi başlatabilmek için bir iki tane yapıp göstermem gerekiyordu. Yaptıklarımı Fen İşleri Müdürümüz Hakan Göçer'e ve birim amirimize gösterdim. Onların destekleriyle Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e sunduk. Kendilerinin de desteğini alarak bu projeye başladık. Bu maketlerin gerçeğini yapmak isterdim. Fen işlerinde bulunan iş makinelerimizin atık malzemelerinden yine onların maketlerini yaptık" şeklinde konuştu.

"Bir hayalimde bu maketlerin devasa büyüklükteki halini yapıp belediyemizin park ve bahçelerinde sergileyebilmek"

Maketleri belli bir sayıya ulaştırdıktan sonra büyük bir sergi oluşturmak istediğini dile getiren Doğan, "Yaptığımız maketleri Gölbaşı Belediyesi'nin kurumlarında müdürlüklerinde sergiliyoruz. Gelen vatandaşlarımızda oralarda görüyor. Takdirlerini alıyoruz. Fen işleri müdürlüğümüzde bir sergi panom var. Maketlerin birikimini yapıyorum. Belli bir sayıya ulaştığında büyük bir sergiyle Gölbaşı halkına sergilemek istiyorum. Bir hayalimde bu maketlerin devasa büyüklükteki halini, gerçeğe yakın olanlarını yapıp belediyemizin park ve bahçelerinde sergileyebilmek" ifadelerini kullandı.

"İlerleyen süreçte onları hareketli hale getireceğim"

Diğer bir amacının ise ilerleyen süreçte maketleri hareketli hale getirmek olduğunu belirten Doğan, "Yaptığım bir tank maketi var. Amacım onu yürütebilmek. Daha sonrasında bunun için çalışacağım. Yapabileceğime inanıyorum. Şimdilik cansız maketlerle devam edeceğim. Fakat ilerleyen süreçte onları hareketli hale getireceğim" dedi.

"İşini iyi yapmak kazancının karşılığı değil karakterinin yansımasıdır"

Gençlerin geri dönüşüme katkı sağlamlarını isteyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim örnek aldığım; 'İşini iyi yapmak kazancının karşılığı değil karakterinin yansımasıdır' diye bir söz var. Her zaman işini iyi yaparsan başarılı olursun. Ben buna inanıyorum. İşimi daima iyi yapıyorum. Herkes işini iyi yaparsa kazancının karışlığını alır. Genç kardeşlerimde benim gibi hem geri dönüşüme katkı sağlasınlar hem de bu şekilde zarif maketler yapsınlar."

Kaynak: İHA