Atık malzemelerden 'Gençlik Dönüşüm Bahçesi' oluşturdu
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Atık malzemelerden 'Gençlik Dönüşüm Bahçesi' oluşturdu

Atık malzemelerden 'Gençlik Dönüşüm Bahçesi' oluşturdu Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Hezar Artuç, atık malzemeleri toplayıp farklı ürünler ortaya çıkardı.

09.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:28

Atık malzemelerden 'Gençlik Dönüşüm Bahçesi' oluşturdu

ŞIRNAK - Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Hezar Artuç, atık malzemeleri toplayıp farklı ürünler ortaya çıkardı. Artuç'un atık malzemeler 'Gençlik Dönüşüm Bahçesi' oluşturdu.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Hezar Artuç tarafından hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Projenin kabul edilmesinin ardından harekete geçen Artuç ve beraberindekiler, atık malzemeleri toplamaya başladı. Toplanan atık malzemelerle farklı ürünler ortaya çıkaran Artuç, bu ürünlerden Gençlik Dönüşüm Bahçesi oluşturdu.

Proje ile ilgili bilgi veren Şırnak Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik, kentin genç nüfus yoğunluğu olarak Türkiye'de ikinci sırada olduğunu söyledi. Birlik, "Gençlik merkezleri gençlerin evleri, gençlerin merkezleri demek. Biz burayı kurs merkezi olarak görmüyoruz. Gençlerin zaman geçirebileceği bir merkez olarak görüyoruz. O yüzden burada Proje Koordinatörü Hezer Artuç hocamız bize proje verdi. Bizde girişimlerde bulunarak hemen yapalım dedik. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza projemizi sunduk ve hemen kabul ettiler. Atıklardan, geri dönüşüm malzemelerinden bir geri dönüşüm bahçesi oluşturalım dedik. Tekerlek, teneke buradaki bütün malzemelerden bir geri dönüşüm bahçesi oluşturduk. Gençlerimiz burada zaman geçirsinler, burada daha rahat ortamlarda kitap okusunlar istedik. Gençlik merkezleri haftanın 24 saatinde açıklar. Biliyorsunuz Şırnak'ta son zamanlarda tesisleşme konusunda bir yol, mesafe kat etti. Çok güzel tesisler kazandırılıyor. Bizde bu gençlik merkezlerin içlerini dolduruyoruz. Allah'ın izniyle gençler gençlik merkezin içini dolduracak. Terörden beslenen yapılardan uzak duruyor artık gençler. Şırnak'ta sağlanan güven ortamıyla beraber huzurda geldi. Spor, kültür, sanatta dalarında yeni çalışmalar yapılıyor. Yamaç paraşütü etkinliğimiz, rafting etkinliğimiz, bunlar hepsi gençlik merkezi gönüllüleri ile yapılıyor. İnşallah daha güzel etkinlikler yapılacak" dedi.

"Temel amacımız gençlerimizi kazanmaktır"

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli resim öğretmeni ve Proje Koordinatörü Hezer Artuç ise "Projemiz tamamıyla atık maddelerden oluşan bir projedir. Örneğin kırmızı ve mavi alanımız var, kırmızı alanımızda kitap okuma, mavi alanımız da ise çay kahve içilebilecek alanlar oluşturduk. Bu projeyi hazırlarken gönüllü arkadaşlar tarafından projenin içi zenginleştirildi. Malzemeleri toplarken gübreleri köylerden aldık, gönüllü arkadaşlarımızla gübremizi toprakla karıştırdık. Çevrede atık durumda olan tekerleklerimizi sanayi ve oto tamircilerinden topladık ve saksı haline getirdik. Biz topladığımız malzemelerden masalarımızı birleştirip yapmaya çalıştık. Etrafta gördüğümüz her atığı elimizi atıp topladık. Burada değerlendirme düşüncesiyle gittiğimiz her yerde gördüğümüz çöpleri veya atıkları getirerek değerlendirdik. Bahçemizin duvarlarında arkadaşlarımız önce çizim yaptılar ardından boyayarak güzel bir görsel ortaya çıkardılar. Gençlerimiz sokaklarda oynayacaklarına veya başka yöne gideceklerine renkli bir ortam görüp, gelip burada oturabilsinler diye çalışmamızı yaptık. Gençler gelip burada oturdukları zaman buradaki kurslardan da haberdar olacaklar. Temel amacımız gençlerimizi kazanma yolunda ilerleyebilmek. Projemiz Gençlik Dönüşüm Bahçesi yaklaşık 1 aydır ve 10 gönüllü arkadaşımızla çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Böyle bir projede bulunduğum için mutluyum"

Gönüllü Öznur Baysal da "Gençlik Dönüşüm Bahçesi Projesi bize çok büyük bir haz veriyor. Buraya kazandırdığımız gençler için çok mutluyuz. Çevrem, kardeşlerim, dışarıda madde bağımlısı gençler, dershaneye gitmeyen öğrenciler olsun buraya gelip vakitlerini değerlendirebilirler. Bu tür çalışmalar bize de gurur veriyor. Biz böyle bir projede bulunduğumuz için mutluyuz. İnşallah bu tür projelerin devamı gelir. Alanlarda atık hiçbir malzeme kalmaz. Biz bu projede para verip hiçbir şey almıyoruz. Çöpe atılan şeyleri toplayıp kazandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Atık malzemelerden 'Gençlik Dönüşüm Bahçesi' oluşturdu

Kaynak: İHA

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