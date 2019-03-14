Atık Malzemeler Üretime Kazandırılıyor

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Gençlik Merkezinde kullanılmayan eski elbiseler kursiyerlerin elinde pazar çantası, kalemlik, sırt çantası, namazlık ve önlük gibi ürünlere dönüştürülüyor.

"Her atık çöp değildir" projesi kapsamında merkezde eğitim gören kadın kursiyerler, gerek kendi evlerinden gerekse çevrelerindeki insanlardan topladıkları kullanılmayan eski giysileri yeniden üretime kazandırıyor.

Giysileri kesip dikerek kalemlik, çanta, önlük gibi ürünler elde eden kursiyerler, kalemlik ve çantaların içine kırtasiye malzemesi de koyarak köylerde okuyan öğrencilere hediye ediyor.

Proje sorumlusu Azize Tıraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü kadınlar ve gençlerle evde kullanılmayan eski giysileri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri çalışmayla hem kursiyerlerin hem de yardımda bulunulan insanların mutlu olduğunu dile getiren Tıraş, "Severek yaptığımız çalışmayla, belki de çöpe gidecek kullanılmayan eski giysilerden kalemlikler, sırt ve pazar çantaları, çocuk giysilerine kadar birbirinden güzel eserler ortaya çıktı." dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Kamil Kerimoğlu da merkeze gelen gönüllü kadınların, el becerilerini geliştirmeleri amacıyla başlattıkları çalışmanın meyvesini verdiğini söyledi.

Kursiyerlerden Esra Akar ise atıl veya kullanılmayan giysilerden çıkan emeğin karşılığını insanları mutlu ederek aldıklarını, projeyi daha da geliştirerek daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA