Atık malzemeler sokak hayvanlarına ev oldu
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Atık malzemeler sokak hayvanlarına ev oldu

15.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:20
Atık malzemeler sokak hayvanlarına ev oldu

OSMANİYE'de havaların soğumasıyla birlikte barınmak için yer arayışında olan sokak hayvanları için atık malzemelerden ev yapıldı.

OSMANİYE'de havaların soğumasıyla birlikte barınmak için yer arayışında olan sokak hayvanları için atık malzemelerden ev yapıldı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği tarafından hayata geçirilen proje ile evlerde kullanılmayan strafor köpük, kırık kasa ve poşetler çöpe atılmayıp, soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için değerlendirildi. Atık malzemelerden oluşturulan kedi evleri ile sokak canlılarını yağmurdan ve soğuktan koruyarak yaşam kalitelerinin arttırılması hedeflendi.

Örnek bir projeye imza attıklarını belirten HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, şöyle konuştu:

"Sıfır atık düşüncesi ile soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veren kediler için çok düşük maliyetle ısı izolasyonlu kedi evi yaptık. Çöp diye bir şey yoktur. Değerlendirilmemiş malzeme vardır. Evlerimizde ve sokakta bulduğumuz strafor köpük, kırık bir kasayı, 2 çöp poşeti ve 2 metre koli bandı ile kedi evine dönüştürdük. 5 dakika gibi kısa bir sürede bize emanet edilmiş canların yaşam kaliteleri artırıyoruz. Kediler 6, köpekler 17 saat aç kalırsa ölüm uykularına yatıyorlar. Tamamen atık ürünlerden yapmış olduğumuz bu proje, umarım başka şehirlerde bizler gibi örnek olur ve bu sayede birçok sokak hayvanını kurtarırız diye ümit ediyorum. O zaman haydi sokaklara kedi evleri için malzeme toplamaya."


Atık malzemeler sokak hayvanlarına ev oldu
Atık malzemeler sokak hayvanlarına ev oldu
Atık malzemeler sokak hayvanlarına ev oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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