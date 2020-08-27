Atık malzemeler, hünerli ellerde dekorasyon ürününe dönüşüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atık malzemeler, hünerli ellerde dekorasyon ürününe dönüşüyor

SİVAS'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesisler ile Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarından çıkan atık malzemeler, kurulan atölyede yapılan tasarımlarla yurt ve spor tesislerinde kullanılmak üzere salıncak, kameriye, oturma bankı, dekoratif hayvan figürleri ve...

Atık malzemeler, hünerli ellerde dekorasyon ürününe dönüşüyor
27.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:22

SİVAS'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesisler ile Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarından çıkan atık malzemeler, kurulan atölyede yapılan tasarımlarla yurt ve spor tesislerinde kullanılmak üzere salıncak, kameriye, oturma bankı, dekoratif hayvan figürleri ve çiçeklik gibi ürünlere dönüşüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor tesislerinden ve KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarından çıkan atık malzemeleri değerlendirmek için bünyesinde atölye kurdu. Kurulan atölyede, 15 kişilik bir ekip oluşturuldu. Ekip, spor tesisleri ile öğrenci yurtlarından çıkan, ömrünü tamamlayarak atıl duruma düşen metal, plastik ve ahşap gibi çeşitli endüstriyel materyalleri atmak yerine bir alanda biriktiriyor. Biriken malzeme, ustaların hünerli elleriyle buluşarak, yine kurumdan hizmet alan gençlerin kullanımı için salıncak, çiçeklik, ayakkabılık, lastiklerden dekoratif hayvan figürleri, gençlerin vakit geçirdiği kameriyalar ve oturma banklarına dönüşüyor. Çıkan ürünler, yurt, spor tesisi, gençlik merkezleri gibi gençlerin yoğun olarak kullanıldığı alanları süslüyor. Yapılan örnek çalışmalar ise gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yapılan çalışma hakkında bilgi vererek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzün tesislerinde, yurtlarında, gençlik merkezlerimizde endüstriyel atıklardan oluşan malzemeler, ustalarımızın maharetli ellerinde tekrardan ekonomimize kazandırılarak farklı figürlere dönüşüyor. Açıkçası, bu malzemelerin tamamı çöpe gidecekken, bunları tekrardan ekonomiye kazandırıyoruz. Minimum maliyetlerle çok güzel, kullanışlı park, bahçe ve iç mekan malzemeleri üretiyoruz. Kitaplıklar, bahçelerimiz için hayvan figürleri şeklinde gençlerimizin kullanacakları malzemeler ürettik. Salıncaklar, çiçeklikler üretildi. Hep birlikte bahçelerimizi, mekanlarımızı ustalarımızın üretmiş olduğu bu ekipmanlarla donatıyoruz" dedi. ÇÖPE ATMAK YERİNE YENİ MALZEMELER ÜRETİYORUZ

Yapılan ürünleri gençlik merkezlerinde, spor tesislerinde ve yurtlarda değerlendirdiklerini ifade eden Tunç, "Buralara farklı amaçlar için gelen gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Spor, eğitim, kültürel ve sanatsal anlamda onların kalkınmalarına katkı sağlayacak malzemelere dönüştürmeye çalışıyoruz. Çöpe atmak yerine tekrardan farklı desenler vererek, yeni malzemeler üretiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi Spor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Güncel
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi Magazin
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
Yüz yüze eğitimin başlamasına az bir zaman kala korona tespit edilen 34 okulun ismi paylaşıldı Güncel
Yüz yüze eğitimin başlamasına az bir zaman kala korona tespit edilen 34 okulun ismi paylaşıldı
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Yanlış tanı nedeniyle sağlam dişlerinden olan kadın, şimdi de ilacının yasaklanmasıyla ağrılarıyla boğuşuyor
Yanlış tanı nedeniyle sağlam dişlerinden olan kadın, şimdi de ilacının yasaklanmasıyla ağrılarıyla boğuşuyor
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Alişan Şevval Sam Halit Ergenç Demet Akalın
Spor Jose Sosa Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Anne Eylül Ankara
Şu an buradasınız: Atık malzemeler, hünerli ellerde dekorasyon ürününe dönüşüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 12:23:32. #1.14#
title