Atık malzemeler Ali ustanın elinde maket eve dönüşüyor
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Zonguldak, Çaycuma, Kültür Sanat

Atık malzemeler Ali ustanın elinde maket eve dönüşüyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan esnaf emeklisi 61 yaşındaki Ali Gökçeoğlu, atık malzemeleri, yaptığı birbirinden farklı maket evlerle adeta sanat eserine dönüştürüyor.

08.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:24
Atık malzemeler Ali ustanın elinde maket eve dönüşüyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan esnaf emeklisi 61 yaşındaki Ali Gökçeoğlu, atık malzemeleri, yaptığı birbirinden farklı maket evlerle adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Gökçeoğlu, emekli olduktan sonra karton, ahşap, folyo gibi atık malzemeleri değerlendirerek, hobi amaçlı başladığı maket ev yapımını evinde 10 yıldır sürdürüyor.

Çalışmalarını ışıklandıran, ağaç ve insan figürleriyle süsleyen Ali Gökçeoğlu, maket evleri şekline ve detaylarına göre 10 ila 400 liradan alıcısıyla buluşturuyor.

"Çocukluğumda ağaçlardan oyuncaklar yapardım"

Gökçeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda ağaçlardan oyuncaklar yaptığını söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren elinin maket yapımına yatkın olduğunu anlatan Ali Gökçeoğlu, "Emekli olduktan sonra bu işe yoğunluk verdim. Türkiye'nin her yerinden sipariş geliyor. Siparişleri yapıp kargoyla gönderiyorum." dedi.

Gökçeoğlu, emek verilen işlerin insanlar tarafından takdir edildiğini dile getirerek, "Kartonla maketin iskeletini oluşturuyorum. Üzerini ahşapla, folyoyla, renkli kağıtla, kartonla ya da herhangi bir şeyle kaplıyorum. Bir binanın rengini, desenini birebir bakarak ayrıntılı yapabiliyorum. Bazı maketler var 10-15 gün sürebilir. Bazen de bir günde 2-3 tane çıkan maketler oluyor. İnsanlardan motive edici yorumlar alıyorum. Görenler destek oluyor. Birçok insanın da maketi sevmesine ve yapmasına destek oldum. Benden işi öğrenip maket yapan arkadaşlarım çok. Sürükleyici ve zevkli bir iş." ifadelerini kullandı.

"Maketin başında sabahladığım bile oluyor"

Yaptığı işin kendisini dinlendirdiğini belirten Ali Gökçeoğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin bir mizacı var aslında. Bir kişinin babası esnaf ya da tüccarsa, o da tüccar olmak zorunda değil. Çocuğun özelini keşfetmek ve ona göre yönlendirmek lazım. Benim de resim, müzik, maket işlerine yatkınlığım vardı. Makette durumlar iyi, seviyorum işimi. İrili ufaklı saydığımızda 10 bin maket yapmışımdır ama büyüklerinden 3 bin tane."

Gökçeoğlu, kendisini geliştirmeye devam edeceğini belirterek, "Bazı kişilerin de bu işi öğrenmesine vesile oluyorum. El sanatlarıyla ilgili 2-3 sertifikam var. İlgilenen olursa kurs açabilirim. İnternet üzerinden öğreticilik yapıyorum. Çaycuma'da ilgilenen yok. Belki de varlığımı bile bilen yok. Dünyanın değişik ülkelerinden siparişler alıyorum. Maketin başında sabahladığım bile oluyor. Sıkmıyor, sürükleyici bir tarafı var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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