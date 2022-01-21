Atık kumaşlar yeniden değerleniyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde kadın kursiyerler atık kumaşlardan kalemlik, çanta, anahtarlık gibi eşyalar üretiyor.

Sivas'ın Gürün İlçesinde '700 Fikir 700 Proje' kapsamında yürütülen " Kadın Eliyle Atıktan Kalemliğe" projesi Gürün Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 'Kadınlarımız Üretiyor' parolasıyla devam ediyor. Kadın kursiyerlere yönelik düzenlenen iki adet "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Kursunda da kadın kursiyerler tüm güçleriyle üretim yapıyorlar. Açılan iki kursta 33 kayıtlı kursiyer tarafından fabrika atığı kumaşlar, atık kot kumaşlar, hayırsever vatandaşların bağışladığı fermuar ve iplikler, kendilerine özgü tasarımla rengarenk, sağlam ve kullanışlı; kalemlikler, anahtarlıklar, takı çantaları, makyaj çantaları, bayan kol çantaları dönüştürülüyor. - SİVAS