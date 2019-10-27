27.10.2019 02:45

Atık kağıtları dönüştürdüğü sanatıyla dünyada benzeri yok

Vasiyetini kağıttan yaptığı tespihine sakladı

ANKARA - Atık kağıtları dönüştürdüğü sanatıyla dünyada tek olan sanatçı Ali Rıza Kart, ortaya çıkardığı eserleriyle büyük beğeni topluyor. Kart, sanatıyla hem Sıfır Atık projesine destek sunuyor hem farklı bir sanat dalının kapılarını aralıyor. Kart, çocuklarına yaşam tecrübelerini aktardığı vasiyetini ise kağıttan yaptığı özel tespihin içine sakladı.

Askeriyeden emekli olduktan sonra kendine farklı bir hobi alanı oluşturan Ali Rıza Kart, dünyada örneği olmayan atıkları dönüştürdüğü kağıt sanatıyla büyük ilgi görüyor. Doğada bulduğu atık kağıtları eşsiz birer sanat eserine dönüştüren Kart, bugüne kadar binlerce çeşit tespih ve takı tasarımı yaptı. Atık malzeme kullanarak ürettiği ürünler ise bir benzeri yapılamayacağından her biri ayrı değer taşıyor. Üzerinde aylarca çalıştığı özel eserlerin kağıttan yapıldığına inanmayan vatandaşlar ise sanatçının en büyük üzüntüsü.

Eskişehir'de yaşayan sanatçı Ali Rıza Kart, dünyada tek temsilcisi olduğu sanatının uluslararası patentini aldı. En büyük hayali atık kağıtlardan bir orkestra hazırlamak olan 53 yaşındaki emekli astsubay Ali Rıza Kart, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakanlığı döneminde üzerinde Osmanlı padişahlarının resimlerinin ve dualarının yer aldığı tespih hediye etmiş.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'ni de son derece önemli bulduğunu ifade eden Ali Rıza Kart bu sanatla, kendisi için büyük öneme sahip olan kağıtları geri dönüştürdüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ali Rıza Kart, sanatında kullandığı kağıtların tamamının atık kağıtlardan oluştuğunu vurgulayarak, "Atık kağıtların bir mücevher statüsünde olması, bir sanat merkezinde, bir kuyumcuda müşteri buluyor olması bence önemli. Yani düşünebiliyor musunuz bir adam bir kağıdı alıyor ve onu oradan alıyorsunuz, bir kuyumcunun vitrinine koyuyorsunuz ve kuyumcu kalibresinde satılıyor. İnsanlar, öncelikle kağıt olduğuna inanmıyorlar. Önlerinde yaptığım halde ikna olmayan insanlar oluyor.Ama şunu söyleyebilirim ki; insanların yapmış olduğum sanata olan teveccühü, gerçekten beni tatmin edici seviyede. İlgiyle karşılıyorlar" diye konuştu.

Bu sanatın kendisiyle birlikte yok olmasını istemediğini belirten Kart, kağıt sanatını insanlara aktarmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koleksiyonunda Kart'ın tespihi bulunuyor

En kıymetli parçalarının tespihler olduğuna işaret eden Kart, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde koleksiyonunda kendisine ait bir tespih bulunduğunu aktararak, "Daha sonra Kocaeli'de Kağıt Müzesi'nin açılışında bakanlarımıza benim tespihlerimden hediye ettiler. Bunun yanında Ankara'da ufak tefek etkinlikler de yine bakanlarımıza tespihlerimiz gitti" dedi.

Yaptığı ürünlerin dünyada tek olduğunun, birebir aynısının bulunamayacağının altını çizen Kart, "Bunun uluslararası patentine başvurduk dolayısıyla da şuanda ürünlerimizi yapıyoruz. Yöntem patenti diyorlar buna, yöntemin patenti alıyormuşsunuz. Yoksa her ürünün patentini almaya kalksak yandık" şeklinde konuştu.

Kağıttan, orkestra yapmayı istediğini söyleyen Kart, "Şu ana kadar birkaç tane ney yaptım. Ben bir üstada dinlettim bunu ve bana, 'orijinale çok yakın bir ses olmuş' dedi. Bu aslında çok önemli bir şey. Ben hayatımda enstrüman yapmayı bilmiyorum kırık bir tane ney buldum ve baka baka yaptım yani. Fakat işte o orkestrayı yapabilmek için atölye şartlarına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA