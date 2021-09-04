Atık kağıtlardan evde kağıt üretimi yapıyorlar
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Atık kağıtlardan evde kağıt üretimi yapıyorlar

Atık kağıtlardan evde kağıt üretimi yapıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Barış İlyasoğlu - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesindeki yazlık evlerine atölye kuran çifti, atık kağıtlardan ve su kamışlarından kağıt üretimi yapıyor.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesindeki yazlık evlerine atölye kuran çifti, atık kağıtlardan ve su kamışlarından kağıt üretimi yapıyor.

İstanbul'da yaşayan ve yaz tatilini memleketi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geçiren emekli Yusuf Kaynak ile ev kadını eşi Esra Kaynak, tatilde vakitlerini daha değerli kılmak için su kamışları ve kağıt atıkları ile kağıt üretimi yapmaya başladı. Evlerinin bir kısmını kağıt üretim atölyesine çeviren Kaynak çifti, günlerinin büyük bir kısmını burada geçirdiklerini söyledi.

Yusuf Kaynak, kendisinin cilt işleriyle uğraştığını ve bunun için çok fazla kağıda ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Araştırmalarımız sonucunda kağıdın nasıl yapıldığını öğrendik. Daha sonra eskimiş ve atılmış yazılı kağıtları parçalarını toplayıp su teknesi içine atarak oradan kağıt elde etmeye çalıştık. Bazı kağıtlarımızı geri dönüşüm kağıtlarından değil de ırmak kenarlarında bulunan sazların başlarından yaptık. Ürettiğimiz kağıtları hem ebru çalışması uygulayarak renkli kağıtlar yaptık hem de cilt işlerinde kullanmaya başladık" diye konuştu. 

Esra Kaynak ise ürettikleri kağıtlara ebru sanatını uyguladığını ifade ederek, "Bir merak sonucu kendi kağıdımızı nasıl kendimiz üretebiliriz diye yola çıktık ve atık kağıtları su kamışları ile temiz kağıda dönüştürdük. Daha sonra da bu ürettiğimiz kağıtlara ebru sanatını uygulamaya başladım. Kağıtlarımızı böylece renklendiriyoruz" dedi.


Atık kağıtlardan evde kağıt üretimi yapıyorlar
Atık kağıtlardan evde kağıt üretimi yapıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış İlyasoğlu

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