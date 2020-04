Atık kağıt toplayıcısını öldürdü, saklandığı evde yakalandı GAZİANTEP'te Bayram C., tartıştığı atık kağıt toplayıcısı Musa Nasır'ı (25) boğazından bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, pazartesi gecesi, Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Atık kağıt toplayan Musa Nasır, yanına gelen Bayram C. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Bayram C., yanında bulunan bıçağı Nasır'ın boğazına sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Nasır'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Musa Nasır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaydan sonra kaçan Bayram C.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Bayram C., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bekar olan Musa Nasır'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA