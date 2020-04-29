Atık kağıt toplayıcısını öldürdü, saklandığı evde yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atık kağıt toplayıcısını öldürdü, saklandığı evde yakalandı

GAZİANTEP'te Bayram C., tartıştığı atık kağıt toplayıcısı Musa Nasır'ı (25) boğazından bıçaklayarak, öldürdü.

Atık kağıt toplayıcısını öldürdü, saklandığı evde yakalandı
29.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:54

GAZİANTEP'te Bayram C., tartıştığı atık kağıt toplayıcısı Musa Nasır'ı (25) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Bayram C., saklandığı evde yakalandı. Emniyetten adliyeye sevk edilen Bayram C., mahkemece tutuklandı.

Olay, pazartesi gecesi, Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Atık kağıt toplayan Musa Nasır, yanına gelen Bayram C. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Bayram C., yanında bulunan bıçağı Nasır'ın boğazına sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Nasır'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Musa Nasır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaydan sonra kaçan Bayram C.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Bayram C., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bekar olan Musa Nasır'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ajda Pekkan Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Podolski Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: Atık kağıt toplayıcısını öldürdü, saklandığı evde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 14:04:55. #1.14#
title