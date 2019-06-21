Atık kağıt toplayan çocuğun ölümüyle ilgili dava

Adana'da atık kağıt toplayan 15 yaşındaki çocuğun çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin altında kalarak yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesine ait molozların döküldüğü alanın yetkilisi S.O. ve M.Ç. ile narenciye posalarını döken şoför S.M. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede iş yeri uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verilerek, olayın meydana geldiği alandan sorumlu Adana Büyükşehir Belediyesinin asli, tutuksuz sanıklardan kamyon şoförü S.M'nin ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Merkez Yüreğir ilçesinde geçen yıl 12 Kasım'da kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye yığınının altında kalarak yaralanan Halil Yeloğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili S.O, M.Ç. ve S.M. hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA