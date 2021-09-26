Atık ilaç toplama projesine ilgi büyük

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 ilçenin tamamında hayata geçirilen "Atık İlaç Toplama" projesi kent halkından büyük ilgi görüyor. İlçe belediyeleri ve Kocaeli Eczacılar Odası'nın destekleriyle başlatılan proje kapsamında eczanelere yerleştirilen kutulara süresi dolan ilaç ve ilaç atıkları atılıyor. İlçe belediyelerinin toplayacağı atık ilaçlar Büyükşehir'e ait İZAYDAŞ'ta bertaraf edilecek.

100 ECZANE GÖNÜLLÜ DESTEK VERİYOR

Proje ortaklarından biri olan Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle "Atık İlaç Toplama" projesinin kentin geneline yayıldığını vurguladı. Kocaeli'ndeki 502 eczacıdan 100'ünün gönüllü olarak projeye destek verdiğini kaydeden Arpacı, "Vatandaşlar, evlerinde bulunan miadı geçmiş ilaçları getirerek buradaki kutulara koyabilirler" dedi.

"UYGUN KOŞULLARDA BERTARAF EDİLMELİ"

İlaçların kimyasal maddeler olduğunu hatırlatan Arpacı, "Bunların doğada bulunması çevreyi kirletir. Dolayısıyla bu ilaçların uygun koşullarda bertaraf edilmesi gerekmektedir. Projenin doğru bir zamanda başladığını düşünüyorum. Vatandaşlarımızı bu projeye destek vermeye davet ediyorum" dedi.

"İLAÇLAR YERİNDE VE DOZUNDA KULLANILMALI"

İlaçların akılcı bir şekilde kullanılması gerektiğini altını çizen Arpacı, "Eczacılar ve doktorlar olarak ilaçların yerinde ve dozunda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle ilaçların tedavi süresince kullanılması çok önemli. Hiçbir ilacın zayi olmasını istemiyoruz. Ancak tedavi sonlandırılmışsa bu ilaçların atık toplama kutularına atılmasını son derece önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

ECZACILAR PROJEDEN MEMNUN

25 senedir eczacılık yapan İlknur Umaç, "Projeyi duyunca son derece memnun oldum. Büyükşehir Belediyemizi de Eczacılar Odamızı da tebrik etmek lazım. Eczanemize Atık İlaç Toplama kutularımızı konumlandırdık. Evlerinde miadı dolmuş ilaçları bulunan hastalarımız ilaçlarını bu kutulara rahatlıkla atabilirler. Biz de yetkilileri haber dar edeceğiz ve onlar da alarak, bertaraf edecekler" şeklinde konuştu.

İZAYDAŞ'TA BERTARAF EDİLECEK

Kocaeli'nin on iki ilçesinde belirlenen yaklaşık 100 gönüllü eczaneye, ilçe belediyelerinin I. Sınıf Atık Getirme Merkezlerine ve belediye hizmet binalarına konulan "Atık İlaç Toplama Kutuları" ile kaynağında ayrıştırılan ilaç atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden İZAYDAŞ'ta bertaraf edilmesi sağlanacak.

DOĞA VE ÇEVRE SAĞLIĞI

Atık ilaçların, çevre ve insan sağlığına doğrudan etkilerinin en aza indirgenmesi, evlerde kaynağında ayrı biriktirilmesi ve mevzuata uygun olarak imha edilmesi maksadıyla hayata geçirilen bu projeyle hem doğanın, hem de çevre ve insan sağlığının korunması, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor.

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