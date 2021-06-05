Atık İlaç Kutuları Yerleştiriliyor

'Sıfır Atık' çalışmaları kapsamında ilçedeki halk sağlığı merkezlerinin çevresine "atık ilaç kutuları" yerleştirdi.

'Sıfır Atık' çalışmaları kapsamında ilçedeki halk sağlığı merkezlerinin çevresine "atık ilaç kutuları" yerleştirdi. İlkadım ilçesinde bulunan tüm halk sağlığı merkezlerinin çevresine İlkadım Belediyesi tarafından üretilen atık ilaç kutuları konuluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın zorunlu hale getirdiği Sıfır Atik Belgesi çalışmaları kapsamında İlkadım Belediyesi ilçe merkezi içerisinde ilk etapta günü geçmiş ilaçlar için aile sağlığı merkezleri çevresine 9 adet atık ilaç kutusu koydu.

Atık ilaçların çevreye bilinçsizce atılması ve lavabolara dökülmesini önlemek adına önemli bir hizmet olan atık ilaç kutusu için açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Günü geçmiş ilaçları sağlık merkezlerindeki geri dönüşüm ilaç kutularında toplanıyor. Çöp kutularına atılması insan sağlığını tehdit eden bir özelliği var. Şu an ilçemizde 30'un üzerinde halk sağlığı merkezi var. Bu merkezlerin önüne bu sistemi oturtacağız. Böylece halkımıza sağlıkları konusunda daha duyarlı olmaları adına yardımcı oluyoruz. Atık kutularına da uygun atıkların atılmasını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre