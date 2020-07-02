HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor

Türkiye'ye yurt dışından getirilen geri dönüşüm atık hurda plastikler ülke ekonomisine her yıl milyonlarca dolar katkı sağlıyor.

Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor
02.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:35

Türkiye'ye yurt dışından getirilen geri dönüşüm atık hurda plastikler ülke ekonomisine her yıl milyonlarca dolar katkı sağlıyor. Tonu 150 dolara mal edilen atıklar, Adana'daki geri dönüşüm tesislerinde ham maddeye çevrilerek tekrardan yurt dışına tonu 650'e dolara varan fiyatlarla satılıyor.

Ekonomide atıklar birer ham madde olarak değerlendiriliyor. Türkiye, başta İngiltere olmak üzere batı ülkelerinden plastik atık ithal ediyor. Belirli periyotlarda tırlarla gelen atıklar başta Adana olmak üzere birçok ildeki geri dönüşüm tesislerinde önce ayrıştırılıyor, kırılıp yıkandıktan sonra 'LDPE ve PP Granül' ham maddesi elde ediliyor.

Atık hurda plastiklerin yurt dışından tonu 150 dolara gelirken burada işlendikten sonra tekrardan elde edilen ham maddelerin tekstil, pet şişe, kanalizasyon taşıma kasası, plastik, endüstriyel ambalaj ve sera örtüsü gibi ürünlerde kullanılmak üzere tonu 450 ile 650 dolar arasında satılarak ülke ekonomisine her yıl milyonlarca dolar katkı sağlanıyor.

Adana'da 42 yıldır faaliyet gösteren dünyanın hemen hemen her ülkesinden atık hurda plastik satın alıp ham maddeye çeviren firmanın sahibi Ahmet Başak, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"3 katı fiyatına geri satılıyor"

3 yıl önce fabrikasının kapasitesinin 500 ton olduğunu şuan ise aylık yaklaşık 3 bin ton atık hurda plastiğin geri dönüştürülebildiğini söyleyen Başak, "LDPE ve PP Granül imal ediyoruz. Bunları yurt dışına gönderiyoruz. Firmaların denetlenmesi lazım. Firmalar denetlenince havuz dibi mallarının gelişi güzel bir yere değil de çimento fabrikalarına vererek imha edilmesi daha doğru olacaktır. Ben yurt dışından almış olduğum hurda naylonları ton olarak 150 dolara mal ediyorum. İşledikten sonra ise yurt dışına tonu yine 650 dolara varan fiyatlarla gönderiyorum. Türkiye'ye ciddi anlamda döviz girişi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Parayla alınan atıkları kimse yakmaz"

Parayla aldıkları geri dönüşüm maddelerini çöpe atıp yakmanın çok yanlış bir uygulama olacağını vurgulayan Ahmet Başak, "Bizim sektörümüze balta vurmaya çalışan kişiler var. İngiltere merkezli bir yayın organı çöpün yakıldığını yayınlamış ama onu kasıtlı olarak yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü kimse parayla aldığı bir şeyi götürüp atmaz ve yakmaz" şeklinde konuştu.

Adana genelinde geri dönüşüm sektöründe ortalama 20 bin kişinin istihdam edildiğini söyleyen Başak, "Bazı çevreler bize getirdiğiniz ürünler çöp diyor ama bizim için onlar ham madde. Çöp girişi ülkemize zaten yasak. Hiçbir şekilde çöp değil. Biz o atıkları işleyip geri yurt dışına satıyoruz. Bu sektörden ortalama 20 bin kişi evine ekmek götürüyor. Aileleri de katarsak binlerce insan ekmek yiyor bu işten" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten alıcı buluyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten alıcı buluyor
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Ekonomi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu Ekonomi
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim Ekonomi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Ekonomi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası Ekonomi
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Tunç Soyer Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Demet Özdemir Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Can Bartu Adem Büyük Bülent Uygun Ali Palabıyık
Daha Fazla Temmuz Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 10:41:47. #1.14#
title