Atık dökenler hakkında adli işlem başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atık dökenler hakkında adli işlem başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Atık dökenler hakkında adli işlem başlatıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi İlimtepe yolunda boş araziye dökülen atıkları kaldırırken, sorumluların tespiti için adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi İlimtepe yolunda boş araziye dökülen atıkları kaldırırken, sorumluların tespiti için adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi İlimtepe yolu üzerindeki boş alana bırakılan atıkla ilgili adli işlem başlattı. Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekipleriyle birlikte alana giderek incelemeler yaptı. Alana dökülen gri renkli, granül formada atıklar bulunduğu yerden kaldırılarak bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi.

Atıkları dökenlerin tespitine yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyusunda bulunuldu. Savcılık tarafından yürütülecek soruşturma tamamlanıncaya kadar atıkların İZAYDAŞ tesisleri içerisinde geçici olarak bekletileceği, soruşturmanın tamamlanması sonrasında ise bertaraf edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Atık dökenler hakkında adli işlem başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Burak Deniz Bahar Candan Demet Akalın
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atık dökenler hakkında adli işlem başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:15:14. #1.15#
title