ATIK DEPOLANAN EVDE YANGIN

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da atıkların depolandığı metruk evde yangın cıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye vatandaşlarının barındığı ve atık maddelerin depolandığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çıkan duman, gökyüzünü kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri uzun süre yangını söndürmek için çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Vatandaşlar, konuyla ilgili defalarca belediyeye şikayetçi olduklarını, ancak yetkililerin önlem almadığını ileri sürdü.