Atık demirlerden gitar yaptı

Samsun'da 25 yıldır demircilik mesleğiyle uğraşan 39 yaşındaki Mustafa Cömert, atık demirlerden sıra dışı eserler üretiyor.

Samsun'da 25 yıldır demircilik mesleğiyle uğraşan 39 yaşındaki Mustafa Cömert, atık demirlerden sıra dışı eserler üretiyor. Son olarak demirden gitar yapan Cömert, eserleri asırlık dışı gazoz kapaklarından oluşan evde sergiliyor.

Vezirköprü'de sanayi alanının içinde demirci dükkanı bulunan Cömert, atık demirleri tekrar değerlendirerek onlardan hayvan figürleri ve müzik aleti üretiyor. Son olarak sanayide kullanılan araba ve makine parçaları, bilyeler, anahtar, vida, çark, pusula gibi malzemelerden oluşan bir gitar yaptı. Gitarın yapımı 4 gün sürdü. İnsanların ilgisini çeken gitar, görenlerin beğenisini topladı. Mustafa Cömert ayrıca yaptığı eserleri dedesinde kalma dışı gazoz kapaklarından oluşan asırlık evde sergiliyor.

"Gitarı görenler fotoğraf çektirmeye koşuyor"

Demir ile sanat eserleri ortaya çıkaran Mustafa Cömert, ilginç eserler üretmeye devam edeceğini belirterek, "Uzun zamandır beri antika biriktiriyorum. Bu antikaları ise dedemden kalma dışı gazoz kapaklarından oluşan bir evde sergiliyorum. Daha sonra el sanatlarına ilgim vardı. El sanatları ile yapmış olduğum eserleri bu evdeki antikalar ile birleştirdim. El sanatlarında kartal, kuğu, insan figürleri var. Son olarak atık demirlerden bir gitar yaptı. Sanayide kullanılan bir çok farklı malzemeden oluşuyor. Bu malzemeleri bir araya getirerek bunların tekrardan canlandırdığımı düşünüyorum. Çünkü bu demirler eritilecekti. Demirci olduğum için demirle uğraşmayı çok seviyorum. Bu yüzden ben de özel bir hobi gelişti. Bu gitar gibi eserleri yapmayı devamını da getirmeyi düşünüyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA