Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor
İşletmeden genel detay görüntüler Camların elle seçilerek sınıflarına ayrılması Makinelerde kırılarak toz haline getirilmesi İşletme Genel Müdürü Derya Aynacı ile röportaj Down sendromlu lösemi hastası 3 yaşındaki Afra Eylül Arabacı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki kök hücre...
İşletmeden genel detay görüntüler
Camların elle seçilerek sınıflarına ayrılması
Makinelerde kırılarak toz haline getirilmesi
İşletme Genel Müdürü Derya Aynacı ile röportaj Down sendromlu lösemi hastası 3 yaşındaki Afra Eylül Arabacı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu.
Kaynak: AA
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