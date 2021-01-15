ATİK Başkanı Şahin'den İscehisar'a ziyaret

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi (ATİK) Başkanı Aziz Şahin, beraberindekiler Afyonkarahisar ATİK İl Başkanı Yüksel Özsarı ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi (ATİK) Başkanı Aziz Şahin, beraberindekiler Afyonkarahisar ATİK İl Başkanı Yüksel Özsarı ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi'nin 2005 yılında ulusal bir statüde Türk vatandaşlarının, ekonomik ve siyasi alanda bir birliktelik ve güç ifade etmesi maksadı ile tarafından kurulduğunu söyledi.

Şahin, "Afyonkarahisar Atik olarak Organize Sanayii Bölgelerinde üretim yapan kuruluşlar ve ürünlerinin 61 ülkedeki OSB'de koordineli olarak satışını sağlayacağız. İscehisar ve Afyonkarahisarlı girişimcilerle ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda bir katma değer çalışması içinde olmaktan mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Özsarı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek