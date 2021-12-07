ATIK AYRIŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Çekmeköy Belediyesi daha yaşanılır bir dünya ve Çekmeköy için çevre çalışmalarına devam ediyor.

Çevremize verilen olumsuz etkilerin giderilmesi, doğal kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere yaşanılabilecek bir dünya bırakabilmek için ilçede gerçekleştirilen sıfır atık projesi kapsamında yeni bir tesis inşa ediliyor. Ömerli'de yapımına başlanılan atık ayrıştırma merkezinde 14 grup atık türü kabul edilecek, bu atıklar geri dönüşümü sağlanarak bertaraf edilmek üzere ilgili tesislere gönderilecek.

Tesislerde incelemelerde bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz " Yaptığımız çalışmalarla 18. 08. 2020 tarihinde belediye olarak sıfır atık belgesini almaya hak kazanmıştık. Sıfır atık projemizi öncelikle tüm hizmet binalarımızda uygulamaya başladık ve ortak kullanım alanlarında sıfır atık toplama noktaları oluşturup atıkların burada biriktirilip toplanmasını sağladık. Bu kapsamda tüm okullar ve kamu kurumları başta olmak üzere eğitimlerimizi de verdik. Belediye hizmet binalarımız, kamu kurum ve kuruluşlarından sonra ilçe genelinde de çalışmalarımıza hız vererek 100 adet tekstil kumbarası, 230 adet cam kumbarası, 25 noktaya mobil atık getirme evleri yerleştirildik. Mobil atık getirme evlerinde; küçük elektronik eşyalar, kağıt karton atıklar, plastik atıklar, metal atıklar, atık ilaçlar, atık piller, bitkisel atık yağlar olmak üzere 7 atık toplama haznesi bulunmakta ve diğer atıklarla karıştırılmadan geri dönüşümü/bertarafı sağlanmaktayız. Ömerli Mahallemizde inşa ettiğimiz bu tesisle geri dönüşümde daha etkili çalışmalar yapacağız, " dedi.

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