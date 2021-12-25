Atık ahşap paletler kulübeye dönüşüyor

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreci ve hayvan sever kimliğiyle sıfır atık hedefi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, çevrenin korunmasını sağlamak, atık oluşumunu önlemek ve geri kazanım yapabilmek için sokak hayvanlarına ahşap paletlerden kulübe yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte atık ahşap paletler sokak hayvanları için sağlıklı ve güvenli kulübelere dönüştü.

HEDEF SIFIR ATIK

Kış şartlarında sokak hayvanlarının üşümemesi için yapılan bu kulübelerin malzemeleri İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki yenileme çalışmalarında döşeme taşlarının taşınması için kullanılan ahşap paletlerden ve İzmit Körfezi'ne akan derelerde sabit bariyere takılan ahşap paletleri bir araya getirerek oluşturuluyor. Hem çevresel hem de ekonomik açıdan önem arz eden atık malzemelerden yapılan kulübeler hayvan popülasyonunun yoğun olduğu yerlere yerleştirilecek.

GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER DE KATILDI

Üretim, tüketim faaliyetleri sonrasında oluşan birçok atığın başka bir canlıya yuva olabileceğini hatırlatan bu etkinlik, Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi'nden gönüllü öğrenciler, Exitcom Recycling Geri Dönüşüm Ltd. Şti çalışanları, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) üyelerinden oluşan ekibin katılımları ile gerçekleştiriliyor.

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